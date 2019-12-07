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"Нафтогаз" объяснил "Газпрому", как выйти на нулевой вариант в отношениях

7 декабря, 19:11

Россияне должны выполнить решение Стокгольмского арбитража, говорит Юрий Витренко

/ Фото: Сегодня

"Нафтогаз Украины2 предложил "Газпрому" "нулевой вариант" только после оплаты долга российской стороной по решению Стокгольмского арбитражного суда.

Об этом в субботу, 7 декабря, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Нулевой вариант" – это прежде всего выполнить решение арбитража, чтобы задолженность "Газпрома" перед "Нафтогазом" была равна нулю", — написал он в Facebook.

Витренко добавил, что "демонстрируя всем конструктивность своей позиции, мы [Нафтогаз] даже согласны взять этот долг газом".

"Забыть о невыполнении договоренностей со стороны "Газпрома", простить "Газпрому" 3 миллиарда долларов, и забрать исковые требования в новом арбитраже без адекватной компенсации является невозможным вариантом", – подчеркнул топ-менеджер "Нафтогаза".

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Он подчеркнул, что при этом теряется смысл любых новых договоренностей.

"Ну как договариваться со стороной, которая не выполняет свои договоренности и не хочет нести за это ответственность?" – добавил он.

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Напомним, днем ранее, 6 декабря Витренко озвучил два предложения "Газпрому":

"Чтобы продемонстрировать свою конструктивность, мы сказали, что готовы рассматривать возможность получить газ от "Газпрома" за счет погашения задолженности по решению прошлого Стокгольмского арбитража (3 млрд долларов)".

По его словам, Украина также выразила готовность отозвать свои исковые требования по новому арбитражу взамен за заключение покрывающего все расходы долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу и компенсацию обязательств, которые "Газпромом" не выполнил по текущим контрактам.

"И здесь, как вы сами видите, у нас тоже конструктивная позиция – покройте расходы, даже без экономических прибылей, и мы не будем судиться. Теперь мы готовы возвращаться на трехсторонние переговоры и рассказывать европейцам, как мы добросовестно обсуждали эти вопросы", – резюмирует Юрий Витренко.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин пожаловался на стоимость транзита российского газа в Европу через Украину. В ответ на это Витренко порекомендовал "Газпрому" обосновать необходимость снижения тарифа в обращении к украинскому регулятору НКРЭКУ.

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Газпром долги Юрий Витренко обнуление Нафтогаз Украины Стокгольмский арбитраж

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