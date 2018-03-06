"Нафтогаз" планирует еще один арбитраж против "Газпрома"

Украина с 2009 г. недополучила 20 млрд долл. по транзиту газа, тариф занижен в два раза

НАК "Нафтогаз Украины" может пойти еще на одно судебное разбирательство с российским Газпромом в Стокгольмском арбитраже – по заниженной транзитной ставке.

Об этом в эфире телеканала ICTV сказал главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, сообщает Укринформ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Стокгольмский арбитраж не удовлетворил требование "Нафтогаза" о пересмотре тарифа на транзит

"Стоимость транзитной ставки по территории Украины является заниженной примерно в два раза с 2009 и по сегодня. И мы будем, скорее всего, доказывать это новым арбитражем. За все это время мы недополучили примерно 20 млрд долл. Но это еще надо доказать, это наша точка зрения", – сказал Витренко.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года обязал "Газпром" компенсировать НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 млрд долл. за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК 2,56 млрд. долл.

В ответ Россия отказалась начать поставки газа в Украину с 1 марта. Причем "Газпром" сделал это в морозы и предупредил о своем решении за 15 минут до запланированного старта поставок. Более того, российская сторона снизила давление газа на входе в украинскую "трубу" до критических уровней. Это поставило под угрозу не только обеспечение Украины теплом, но и транзит газа в ЕС, где тоже ударили морозы.

Украина сразу же предупредила ЕС о попытках России сорвать транзит и начала искать способы компенсировать внезапную потерю российского импорта.