"Нафтогаз" создает информационный штаб на случай газовой войны с Россией

/ Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В случае прекращения транзита российского газа через территорию нашей страны при "Нафтогазе Украины" будет действовать информационный штаб, который будет мониторить и давать информацию о текущей ситуации с транспортировкой газа и украинскими хранилищами. Об этом сообщили в пресс-службе "Нафтогаза".

"Мы готовимся к работе в сложных информационных условиях. Надеемся, что новый оператор ГТС (газотранспортной системы) Украины и "Газпром" подпишут контракт вовремя, и январь начнется спокойно. Но если этого не случится, мы должны быть готовы быстро и качественно информировать людей о том, что происходит", - сказали в пресс-службе.

При этом уточнили, что детали такого проекта только прорабатываются.

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Как сообщалось, в рамках "нормандского саммита" 9 декабря Россия и Украина обсудили газовую тематику. Однако, по словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, эти переговоры не обнулили взаимные судебные претензии России и Украины по газовым вопросам.

Видео: Громадське телебачення

Ранее присутствовавший на переговорах в Париже глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, грозит ли Украине очередная газовая война по сценарию тех, что устраивала Россия в 2006 и 2009 годах.

Как известно, срок действия контракта Украины и России на транзит газа истекает в конце декабря 2019 года, а новое соглашение еще не заключено. Сейчас ведутся переговоры по этому вопросу в трехстороннем формате Украина – Россия – ЕС. При этом российский газовый монополист "Газпром" выдвинул требования к Украине.

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