Накопить на пенсию через частные фонды: экономист назвал главные риски

Доверие населения к финансовой системе - основной вопрос, который удерживает украинцев от инвестиций в негосударственные пенсионные фонды

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Несмотря на ряд преимуществ, которые могут обеспечить негосударственные пенсионные фонды своим вкладчикам, есть и ряд рисков, на которые обязательно надо обратить внимание.

"По моему мнению, делать накопления в негосударственных пенсионных фондах небезопасно. Только за последние годы мы видели банкротство десятков банков, при том, что Национальный банк осуществляет тщательный контроль за банковской системой. Что касается пенсионных фондов, то контроль за ними гораздо меньше", – говорит Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, независимый эксперт.

Он отмечает, что пенсионный фонд должен существовать достаточно долгий период, не менее 50 лет, из которых, допустим, в течение 35 лет в фонд делаются отчисления, и еще 15 – 20 лет отведено для получения выплат.

"Период размещения средств очень длительный. За этот период с фондом может случиться все, что угодно", – выражает сомнения Хмелевский.

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Другим риском, по его словам, является девальвация гривни. За годы своего существования гривня обесценилась в 20 раз по отношению к доллару США. Чтобы спасти деньги от обесценивания, фонд должен давать доходность более 30% годовых.

"Заработать такие деньги очень трудно, и такие операции могут быть очень рискованными. То есть даже если фонд не обанкротится, то ваши деньги будут обесценены. Другой проблемой являются инвестиционные риски. Активы могут не только расти в цене, но и падать. В частности, во время мирового кризиса 2008 года американские пенсионные фонды потеряли более 2 триллионов долларов своих вкладчиков. Поэтому даже квалифицированные и опытные менеджеры могут потерять ваши деньги", – предостерегает Хмелевский.

Он говорит, что для развития негосударственного пенсионного обеспечения должна быть обеспечена стабильность работы финансовой системы и доверие к ней со стороны населения.

"Достичь этого в нынешних условиях очень трудно. Один финансовый кризис перечеркивает годы успешной работы. Также следует обеспечить долговременную стабильность гривни. Кроме того, должен быть создан надежный и достаточно большой рынок финансовых инструментов", – рассказывает Хмелевский.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в январе 2020 года средняя пенсия в Украине достигла 3082,98 гривни.

Напомним, из 11,3 млн пенсионеров более трети ежемесячно получают менее 2000 гривен.

Причиной столь незавидного материального снабжения пенсионеров стал не столько демографический провал, сколько нелегальное трудоустройство украинцев и зарплаты в конвертах, которые многие из наших соотечественников готовы получать.

Недавно в эфире телеканала "Украина 24" министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что средняя заработная плата в Украине должна составлять 30-40 тысяч гривен. А средняя пенсия, по мнению чиновника, должна быть на уровне 20 тысяч гривен.

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