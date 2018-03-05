Намерение, а не документы: в "Нафтогазе" объяснили, что именно получили от "Газпрома"

Витренко объяснил, какую именно информацию предоставил укранской компании российский газовый монополист и кто будет рассматривать вопрос расторжения контрактов по существу

Российский "Газпром" собирается расторгать контакты на поставку и на транзит газа с украинским "Нафтогазом" через Стокгольмский арбитраж – при этом, российская компания пока не подала в арбитраж соответствующие документы, а лишь официально уведомила "Нафтогаз" о своем намерении. Такое разъяснение дал главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Мы получили эту информацию от "Газпрома" относительно их намерений через арбитраж добиваться пересмотра или расторжения контракта. Могу еще раз по-другому подтвердить, что да, мы получили соответствующую информацию от Газпрома о их намерениях. Подчеркиваю, что это намерения, то есть они еще не подавались в арбитраж. У них будет такая возможность через 30 дней по конракту по покупке газа и 45 дней по транзиту", – объяснил тонкости Витренко.

Как известно, контракт между "Нафтогазом и "Газпромом" предусматривает время на консультации по спорным вопросам до обращения в арбитраж:

30 дней консультаций по поставкам Украине газа;

45 дней консультаций по транзиту газа через территорию Украины.

Судя по словам Витренко, к спорным вопросам, подлежащим рассмотрению в Стокгольмском арбитраже с заложенным на консультации периодом до обращения в арбитраж относится и желание одной стороны – в данном случае "Газпрома", – разорвать существующие контракты.

Напомним, ранее в "Нафтогазе" заверили – для Европы риски исчезли, несмотря на "газовую войну" России и Украины. В компании отметили, что Киев предотвратил искусственный кризис, который пыталась осуществить РФ.

В свою очередь в Минэнерго РФ сделали заявление по транзиту газа в Европу через Украину, признав, что транзит газа через Украину надежен.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года обязал "Газпром" компенсировать НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 млрд долл. за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК 2,56 млрд. долл.

В ответ Россия отказалась начать поставки газа в Украину с 1 марта. Причем "Газпром" сделал это в морозы и предупредил о своем решении за 15 минут до запланированного старта поставок. Более того, российская сторона снизила давление газа на входе в украинскую "трубу" до критических уровней. Это поставило под угрозу не только обеспечение Украины теплом, но и транзит газа в ЕС, где тоже ударили морозы.

Украина сразу же предупредила ЕС о попытках России сорвать транзит и начала искать способы компенсировать внезапную потерю российского импорта.