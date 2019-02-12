Народные депутаты лидируют в рейтинге коррупции: итоги дня

Топ-5 наиболее коррумпированных органов и сфер вошли также суды, таможня, Кабинет министров, а также крупный бизнес

Народные депутаты лидируют в рейтинге коррупции: итоги дня Сергей Гусев 2019-02-12T20:47:00+02:00 Экономика Топ-5 наиболее коррумпированных органов и сфер вошли также суды, таможня, Кабинет министров, а также крупный бизнес

Общество

12 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий был ранен, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

На общую сумму 8,6 млрд грн Национальное агентство по предупреждению коррупции установило, что должностные лица в своих декларациях указали недостоверные сведения. В течение 2017-2018 годов в сфере финансового контроля агентство составило 273 обоснованных заключения, из них 99 – за декларирование недостоверных сведений, 5 – за незаконное обогащение, 169 – за умышленное непредоставление деклараций.

Верховная Рада возглавила рейтинг коррумпированных органов власти свидетельствует исследование Всеукраинской сети добропорядочности и комплаенса UNIC "Коррупция в Украине – взгляд бизнеса". Были опрошены 305 руководителей предприятий. 54% респондентов отметили, что коррупция и недобропорядочное поведение для народных депутатов "очень характерно". В Топ-5 наиболее коррумпированных органов и сфер вошли также суды – 43% респондентов считают коррупцию для них "очень характерной", таможня – 39%, Кабинет министров – 31% , а также крупный бизнес – 31%.

Еще 100 сайтов в ближайшее время будут заблокированы как угрожающие национальной безопасности. Об этом сообщил начальник департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Александр Климчук.

Зарегистрировали 1041 сообщение связанное с избирательным процессом, органы Национальной полиции с начала избирательного процесса. 730 из них связаны с незаконной агитацией, 66 – с подкупом избирателей, 13 – с ущербом имуществу, 12 – с хулиганством. Всего по указанным фактам открыто 38 уголовных производств.

Корью заболели 3142 человека в течение 6-й недели 2019 года – 1472 взрослых и 1670 детей, что на 7% меньше показателей предыдущей недели. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава. За прошлую неделю от осложнений после кори умер один взрослый украинец. Также стало известно о еще одном летальном случае кори 9 февраля – болезнь унесла жизнь 18-летнего студента. Всего в этом году умерло уже 8 человек, среди которых два ребенка. В 2018 году корь унесла 16 жизней.

Экономика

Укрепил на 5 копеек до 27,01 гривни за доллар национальную валюту Национальный банк на 13 февраля по сравнению с предыдущим банковским днем, 12 февраля.

Плательщиками подано 2,1 тыс. отчетов о совершенных контролируемых операций в 2017 году на сумму 1,6 трлн грн. По результатам пяти отчетных периодов (2013-2017 годы) налогоплательщиками подано 12,2 тыс. таких отчетов. В 2017 году основными странами, с резидентами которых осуществлялись крупные по объемам контролируемые операции (кроме банковских), были Швейцария – 36% и Кипр – 8%. По итогам пяти отчетных периодов контролирующими органами было установлено 883 факта нарушения требований налогового законодательства относительно своевременности и полноты декларирования КО. В результате применено 256 млн грн. штрафных санкций.

Составил 32% от официального ВВП в январе-сентябре 2018 года уровень теневой экономики. Об этом сообщается в отчете Министерства экономического развития и торговли. Это самый низкий уровень за последние 10 лет и на 1 процентный пункт меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

В конце марта – начале апреля Министерство финансов рассчитывает привлечь второй транш макрофинансовой помощи ЕС объемом 500 млн евро.

Получила 976,6 млн долл. Украина в январе текущего года от экспорта металлопродукции, что превышает показатель декабря 2018 года на 29,6%. Было экспортировано 1,965 млн тонн металлургической продукции, что на 34,7% больше показателя декабря. Эти показатели являются наибольшими, начиная с января 2018-го.

Годовой показатель инфляции по итогам января вплотную приблизился к траектории прогноза Национального банка. Инфляция в январе 2019 года к январю 2018 года замедлилась до 9,2% с 9,8% в декабре 2018 года к декабрю 2017 года. Поквартальный прогноз предполагает замедление годовой инфляции к концу первого квартала до 8,4%, второго – 8,4%, третьего – 7,7% и четвертого – 6,3%.

Лицензии 21 страховой компании аннулировала в 2018 году Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование рынка финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) и исключила из Государственного реестра финансовых организаций и аннулировала свидетельство о регистрации 17 страховщиков. По состоянию на 30 сентября 2018 года в Украине было зарегистрировано 285 страховых компаний, из которых 31 специализируется на страховании жизни.

Сократили на 0,4% украинские аграрии по итогам 2018 года экспорт зерновых по сравнению с 2017 годом, до 41,7 млн тонн на общую сумму 7,2 млрд долл., что в денежном выражении является рекордным показателем за все годы независимости.

Мир

Продлил арест еще четверым украинским военнопленным морякам Московский городской суд. Таким образом, украинские военнопленные останутся под стражей до конца апреля.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил что альянс намерен поддерживать активность в Черном море в ответ на нарушение Россией международных норм.

Достигла 17,5% доля энергии из возобновляемых источников в валовом конечном потреблении энергии в ЕС в 2017 году по сравнению с 17,0% годом ранее, сообщил Евростат. В 2017 году лидировала Швеция, где более половины (54,5%) энергии поступает из возобновляемых источников. Далее идут Финляндия (41,0%), Латвия (39,0%), Дания (35,8%) и Австрия (32,6%).

Президент Филиппин выступает за изменение названия страны на Магарлика, чтобы избавиться колониального прошлого. Филиппины на протяжении более 300 лет находились под властью Испании, до конца 19 века – и, как считается, свое название получили в честь испанского короля Филиппа II. Слово "магарлика" и его аналоги с нескольких индо-малайских языков переводится как "свобода".

Литва может стать европейским хабом для сжиженного газа, поступающего из США, заявил министра иностранных дел этой страны. Литва уже получила две партии газа из США через Клайпедский порт.

В Китае испытали самое мощное в мире корабельное орудие – рельсотрон ожидается, что оружие будет готово к применению в войсках к 2025 году. Ни одна другая страна пока не достигла в аналогичных разработках такого прогресса. Рельсотроном называют электромагнитный ускоритель, разгоняющий снаряд вдоль двух металлических направляющих.

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АВТОР: Сергей Гусев Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.