НАТО не станет отправлять корабли в Азовское море – СМИ
В Альянсе решили не увеличивать уровень своего присутствия в Черном море, а лишь поддерживать его
В обозримом будущем НАТО не собирается отправлять свои корабли в Азовское море и продолжит поддерживать активность в Черном море на нынешнем уровне, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на чиновник Североатлантического альянса.
"Наш план – продолжать поддерживать этот уровень. Нет планов расширять привлечение НАТО на Азовское море", – заявил он накануне встречи министров военного блока в Брюсселе.
Представитель Альянса добавил, что уровень активности НАТО в Черноморском регионе на сегодняшний день намного выше, чем в 2014 году.
Напомним, что после захвата Россией трех украинских кораблей с 24 моряками экс-спецсоветник командующего армией США в Европе Марком Войджером предложил Украине выслать приглашение НАТО с тем, чтобы открыть Азовское моря для навигации кораблям Альянса, а также признать акваторию Черного моря международной зоной.
"Россия хочет вытеснить, вообще выбить из Черного моря флот НАТО и США. Представьте себе ситуацию в будущем, когда Украина будет членом НАТО, а натовские корабли не смогут заходить в Азовское море? Это же будет парадокс!" – заявил он в декабре.
Кроме того, ранее президент Петр Порошенко предупредил, что большое количество кораблей России в Черном море угрожает не только Украине, но и некоторым странам НАТО, входящим в черноморский бассейн.
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