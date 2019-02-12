НАТО не станет отправлять корабли в Азовское море – СМИ

В Альянсе решили не увеличивать уровень своего присутствия в Черном море, а лишь поддерживать его

Фото: Flickr

НАТО не станет отправлять корабли в Азовское море – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2d6/7f1/5c62d67f1c337.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2d6/7f1/5c62d67f1c337.jpg 2019-02-12T16:22:00+02:00 Другие страны В Альянсе решили не увеличивать уровень своего присутствия в Черном море, а лишь поддерживать его

В обозримом будущем НАТО не собирается отправлять свои корабли в Азовское море и продолжит поддерживать активность в Черном море на нынешнем уровне, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на чиновник Североатлантического альянса.

"Наш план – продолжать поддерживать этот уровень. Нет планов расширять привлечение НАТО на Азовское море", – заявил он накануне встречи министров военного блока в Брюсселе.

Представитель Альянса добавил, что уровень активности НАТО в Черноморском регионе на сегодняшний день намного выше, чем в 2014 году.

Напомним, что после захвата Россией трех украинских кораблей с 24 моряками экс-спецсоветник командующего армией США в Европе Марком Войджером предложил Украине выслать приглашение НАТО с тем, чтобы открыть Азовское моря для навигации кораблям Альянса, а также признать акваторию Черного моря международной зоной.

"Россия хочет вытеснить, вообще выбить из Черного моря флот НАТО и США. Представьте себе ситуацию в будущем, когда Украина будет членом НАТО, а натовские корабли не смогут заходить в Азовское море? Это же будет парадокс!" – заявил он в декабре.

Кроме того, ранее президент Петр Порошенко предупредил, что большое количество кораблей России в Черном море угрожает не только Украине, но и некоторым странам НАТО, входящим в черноморский бассейн.

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