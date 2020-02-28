Коронавирус в бананах и посылках из Китая: ТОП мифов, популярных среди украинцев

Каких только слухов про коронавирус ни ходит по миру в целом и Украине в частности. Панические настроения заставляют людей сходить с ума: сметать с полок аптек медицинские маски, и продукты с полок супермаркетов. И не дают людям спокойно анализировать информацию, которая поступает к ним из интернета или по "сарафанному радио". Именно поэтому наши коллеги решили создать видео, которое помогает разобраться, что правда, а что – нет.

Миф №1: Коронавирусом можно заразиться из-за фруктов из Китая

Для того, чтобы проверить этот слух, авторы видео отправились на Столичный рынок. И спросили продавцов, не страшно ли им продавать фрукты из Китая и как их товар проверяют.

"На таможне проверяют", – отвечает один из продавцов. – "Фитосанитарный мониторинг там происходит. Вот, например, брокколи, она из Испании. Если в ней обнаружат какую-то заразу, которая в Испании есть, а в Украине ее нет, то товар просто не впустят".

А еще он рассказывает о том, как на все на том же столичном рынке бананы продавали вдвое дешевле их обычной цены. Так произошло из-за того, что люди верили, что с бананами можно купить и коронавирус. Это при том, что бананы приехали из Эквадора. А некоторые продавцы и вовсе решили отказаться от продажи фруктов из-за народных волнений.

Миф № 2: Коронавирус можно получить в посылке из Китая

Чтобы разобраться с этим вопросом, журналисты связались напрямую с представителем Укрпочты. По словам заместителя гендиректора Укрпочты Александра Перцовского, все посылки проходят, как минимум, две проверки. При отправлении из Китая и по прибытию в Украину.

А вот в "Новой почте" рассказали, как повлиял коронавирус повлиял на роботу почтовых служб.

"Январь и февраль это период, когда идет снижение количества отправлений из Китая в связи с тем, что в этой стране празднуются новогодние праздники. В связи с коронавирусом большое количество отправителей отгружают свои посылки с задержкой. Но посылки идут, отправления идут, мы доставляем и на импорт, и на экспорт. Поэтому какого-то глобального коллапса мы не замечаем", – объяснил директор "Новая Почта Интернешенл".

Более того, с 24 февраля китайские компании начали работу в обычном режиме. То есть, задержки вскоре вовсе прекратятся.

Больше о мифах и том, откуда они распространяются по соцсетям и кухонным разговорам – в видео.

Напомним, ранее паника из-за коронавируса уже привела к печальным последствиям. В Новых Санжарах, где местные жители взбунтовались и не хотели пускать "украинских китайцев", начались ожесточенных столкновения с силовиками.

До сих пор продолжается расследование по следам агрессии, с которой встречали эвакуированных в Новых Санжарах. После стычек с правоохранителями, полиция открыла несколько уголовных производств, подозрения в организации протестов уже выдвинуты пятерым людям.

И совсем недавно появились новые подробности. О них читайте в материале: Атака на автобусы в Новых Санжарах: на видео попала интересная деталь.

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