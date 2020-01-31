Найем рассказал о колоссальной задолженности по зарплате в "Укроборонпроме"

Мустафа Найем. Фото: facebook.com/Mustafanayyem

Работникам концерна "Укроборонпром" задолжали 450 млн грн зарплаты. Об этом на совещании с участием министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова сообщил заместитель гендиректора концерна Мустафа Найем.

"Общий долг у нас 450 млн грн. Это по всем предприятиям. Я хочу отметить, что 50% этого долга – это одно предприятие, Харьковский авиационный завод, на котором есть системная проблема, комплексная проблема, мы говорили о ней с президентом, с правительством, там нужно решать вопрос совсем иначе", – сказал Найем.

Он отметил, что главным фактором возникновения долгов на работающих предприятиях концерна стало то обстоятельство, что с ними не производят оплату по выполнению Гособоронзаказа или делают это с большим запозданием, что вызвано особенностями законодательства.

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"Мы не получаем деньги за поставленные продукты. Эта проблема связана с тем, что, к сожалению, ранее была практика, когда по постановлению правительства можно было отдавать деньги только тогда, когда поставка будет завершена полностью, когда полностью выполнен контракт, который может выполняться два-три года, потому деньги приходят в конце выполнения контракта", – сказал Найем.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Верховной Раде появился текст правительственного законопроекта, который предусматривает компенсации в случае задержек социальных выплат и зарплат.

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Так, долги по зарплатам за 2019 год увеличились на 14,7% – до 3,03 млрд гривен по состоянию на 1 января 2020 года. Наибольший рост задолженности за год зафиксирован в Днепропетровской (в 2,6 раза), Тернопольской (в 2 раза), Житомирской (на 77,9%), Львовской (на 77,7%) областях. В Киевской области задолженности выросли на 4,9%, в Киеве – на 39,1%.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине продолжают расти зарплаты. Так, по данным Государственной службы статистики, средняя номинальная зарплата в декабре 2019 года составила 12 264 грн, что в 2,9 раза выше уровня минимальной заработной платы (4173 грн).

Однако зарплаты в Украине все равно оказались в два-три раза ниже, чем в соседних странах.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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