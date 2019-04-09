Нефть подорожала до рекорда за пять месяцев
Стоимость черного золота держится на высоких уровнях – аналитики назвали причины
Цены на нефть держатся на высоких уровнях после подъема по итогам предыдущей сессии до максимумов за пять месяцев. С начала 2019 года нефть подорожала уже на 30%.
Стоимость черного золота повышается на фоне усиления геополитической напряженности. В центре внимания рынка – эскалация военного конфликта в Ливии, а также решение президента США Дональда Трампа внести иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) в список террористических организаций.
Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:23 по киевскому времени составила 71,1 доллара за баррель. В понедельник, 8 апреля, эти контракты выросли, собственно, до 71,1 доллара за баррель, самого высокого значения с 7 ноября.
Фьючерс на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал до 64,52 доллара за баррель. По итогам торгов в понедельник контракт вырос в цене до 64,4 доллара за баррель, что является максимумом с 31 октября.
"Санкции в отношении Ирана и Венесуэлы, конфликт в Ливии, а также сокращение добычи Саудовской Аравией, дополняющее список геополитических факторов, – все это нивелирует влияние технических индикаторов, указывающих на перепроданность нефтяного рынка", - отмечает аналитик Oanda Asia Pacific в Сингапуре Джеффри Хэлли. При этом индекс относительной силы для WTI, оценивающий, насколько быстрым является рост или падение цен, поднялся до 77 пунктов. Значение индекса выше 70 пунктов говорит о перепроданности рынка.
Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что ОПЕК по-прежнему сфокусирована на сокращении запасов нефти, которые пока "слишком высоки" и превышают средний уровень за пять лет на 70-80 млн баррелей.
Напомним, ОПЕК и не входящие в организацию страны-производители нефти в декабре 2018 года договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года – они обязались снизить ее на 812 тыс. баррелей в сутки — до 25,94 млн баррелей. Ограничение добычи призвано повысить стоимость нефти.
В начале 2019 года квартальное повышение цен на нефть стало самым серьезным с 2009 года.
Эксперты ранее рассказали "Сегодня", каких цен на АЗС ждать украинским водителям из-за повышения стоимости нефти. Кроме того, "Сегодня" выяснили, какой бензин лучше - украинский или польский:
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