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Нефть подорожала до рекорда за пять месяцев

Сегодня, 10:35

Стоимость черного золота держится на высоких уровнях – аналитики назвали причины

Фото: REUTERS/Christian Hartmann/File Photo
Фото: REUTERS/Christian Hartmann/File Photo.
Нефть подорожала до рекорда за пять месяцев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c4a/cb7/5cac4acb7546e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c4a/cb7/5cac4acb7546e.jpg Экономика Стоимость черного золота держится на высоких уровнях - аналитики назвали причины

Цены на нефть держатся на высоких уровнях после подъема по итогам предыдущей сессии до максимумов за пять месяцев. С начала 2019 года нефть подорожала уже на 30%.

Стоимость черного золота повышается на фоне усиления геополитической напряженности. В центре внимания рынка – эскалация военного конфликта в Ливии, а также решение президента США Дональда Трампа внести иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) в список террористических организаций.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:23 по киевскому времени составила 71,1 доллара за баррель. В понедельник, 8 апреля, эти контракты выросли, собственно, до 71,1 доллара за баррель, самого высокого значения с 7 ноября.

Фьючерс на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал до 64,52 доллара за баррель. По итогам торгов в понедельник контракт вырос в цене до 64,4 доллара за баррель, что является максимумом с 31 октября.

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"Санкции в отношении Ирана и Венесуэлы, конфликт в Ливии, а также сокращение добычи Саудовской Аравией, дополняющее список геополитических факторов, – все это нивелирует влияние технических индикаторов, указывающих на перепроданность нефтяного рынка", - отмечает аналитик Oanda Asia Pacific в Сингапуре Джеффри Хэлли. При этом индекс относительной силы для WTI, оценивающий, насколько быстрым является рост или падение цен, поднялся до 77 пунктов. Значение индекса выше 70 пунктов говорит о перепроданности рынка.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что ОПЕК по-прежнему сфокусирована на сокращении запасов нефти, которые пока "слишком высоки" и превышают средний уровень за пять лет на 70-80 млн баррелей.

Напомним, ОПЕК и не входящие в организацию страны-производители нефти в декабре 2018 года договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года – они обязались снизить ее на 812 тыс. баррелей в сутки — до 25,94 млн баррелей. Ограничение добычи призвано повысить стоимость нефти.

В начале 2019 года квартальное повышение цен на нефть стало самым серьезным с 2009 года

Эксперты ранее рассказали "Сегодня", каких цен на АЗС ждать украинским водителям из-за повышения стоимости нефти. Кроме того, "Сегодня" выяснили, какой бензин лучше - украинский или польский:

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Тег нефть, ОПЕК, цена на нефть, Brent, WTI, цены на нефть, баррель, фьючерсы

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Источники:

Сегодня , Интерфакс-Украина

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