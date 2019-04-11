Новости из США "надавили" на нефть: цены перешли к падению
Аналитики объяснили, какие факторы сейчас влияют на рынок черного золота
Цены на нефть опускаются после подъема накануне до максимумов более чем за пять месяцев. Как поясняют аналитики, данные о росте запасов нефти в США сдержали подъем рынка. В то же время, на рост цен играет продолжающееся сокращение добычи странами ОПЕК.
Так, сегодня, 11 апреля, стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:41 составила 71,53 доллара за баррель, что на 0,2 доллара (0,28%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В среду, 10 апреля, эти контракты выросли в цене до 71,73 доллара за баррель, максимума с 7 ноября 2018 года.
Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,26 доллара (0,4%) – до 64,35 доллара за баррель. По итогам торгов в среду контракт вырос в цене до 64,61 доллара за баррель, что является самым высоким значением с 31 октября 2018 года.
Запасы нефти в США выросли третью неделю подряд – на 7,03 млн баррелей, до максимального уровня с ноября 2017 года, сообщило в среду Минэнерго. Производство нефти в США осталось на рекордном уровне предыдущей недели – 12,2 млн баррелей в сутки (б/с). Экспорт нефти из страны уменьшился по итогам третьей недели подряд, до минимума с января.
Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали увеличение запасов нефти в США за неделю на 2,8 млн баррелей, снижение запасов бензина на 1,9 млн баррелей и дистиллятов – на 1,5 млн баррелей.
"Хотя по-прежнему остается потенциал для повышения стоимости нефти и подъема WTI до 65 долларов за баррель, психологически важной отметки, рост цен будет провоцировать увеличение добычи американскими производителями сланцевой нефти", - отмечает аналитик по сырьевому сектору Samsung Futures в Сеуле Ким Кванграе.
"Нефтяному рынку будет все труднее расти с учетом того, насколько существенно уже повысились цены с начала года", - цитирует эксперта Bloomberg. Напомним, в начале 2019 года квартальное повышение цен на нефть стало самым серьезным с 2009 года.
Страны ОПЕК в марте снизили добычу по сравнению с февралем на 534 тыс. баррелей в сутки – до 30,02 млн б/с, говорится в отчете картеля. Как известно, ОПЕК и не входящие в организацию страны-производители нефти в декабре 2018 года договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года – они обязались снизить ее на 812 тыс. баррелей в сутки — до 25,94 млн баррелей. Ограничение добычи призвано повысить стоимость нефти.
Эксперты ранее рассказали "Сегодня", каких цен на АЗС ждать украинским водителям из-за повышения стоимости нефти. Кроме того, "Сегодня" выяснили, какой бензин лучше - украинский или польский:
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