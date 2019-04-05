Новые правила ЕС ударят по "Северному потоку – 2" – эксперт

Обновленная газовая директива сделает газопровод не таким выгодным, считает специалист

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Новые правила ЕС ударят по "Северному потоку – 2" – эксперт Ксения Капустинская //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/663/195/5c46631954b8b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/663/195/5c46631954b8b.jpg 2019-04-05T11:30:45+03:00 Экономика Обновленная газовая директива сделает газопровод не таким выгодным, считает специалист

Европарламент утвердил новую редакцию Газовой директивы ЕС. Это решение спасет украинскую газотранспортную систему (ГТС), ведь газопровод в обход Украины "Северный поток – 2" теперь будет загружен менее чем наполовину, считает аналитик "Альпари" Максим Пархоменко.

"Европарламент распространил действие Третьего энергопакета на страны, которые не входят в состав ЕС. Это значит, что "Северный поток – 2" будет загружен максимум на половину своих мощностей, поскольку в рамках законодательства ЕС газотранспортная компания не может быть производителем одновременно. Доступ к транспортным мощностям должны иметь и другие трейдеры, которых в России нет. В сложившейся ситуации "Северный поток – 2" не имеет прежнего смысла и становится неокупаемым", – считает эксперт.

Пархоменко подчеркивает, что за счет введения новой директивы выиграет и Украина.

"Это поможет значительно увеличить шансы восстановления прежних объемов транзита и привлекательности для инвесторов", – уверен специалист.

По его словам, с точки зрения ЕС количество поставщиков уменьшится и в перспективе это может снизить предложение газа на рынке.

"В краткосрочной перспективе это может привести к увеличению цен, но усиление позиций сжиженного газа (LNG, СПГ) и реализация новых газопроводов bp Израиля в Европу позволят сбалансировать стоимость газа", – прогнозирует Пархоменко.

Напомним, 4 апреля Европарламент принял обновленную Газовую директиву, которая позволит расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности "Северного потока — 2". Финальное решение по вопросу примет Совет ЕС. Все технические процедуры ЕС намерен выполнить до конца 2019 года.

Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающих ужесточение требований к трубопроводу российского газового монополиста "Газпрома", с помощью которого тот собирается поставлять газ в Европу в обход Украины. Поправки должны привести функционирование "Северного потока – 2" в соответствие с теми внутренними нормами Евросоюза, которые действуют по аналогичным газотранспортным проектам.

Более подробно о новых поправках в Газовую директиву можно почитать в материале "Как Европа наказала "Газпром": что нужно знать о новых поправках к Газовой директиве".

Как позитивное голосование повлияет на российский "Газпром", "Сегодня" узнали у экспертов. Подробнее читайте в материале: "Cделает ли Газовая директива "Газпром" более сговорчивым: эксперты оценили решение ЕС".

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две немецкие компании – BASF и Uniper.

Национальное энергетическое агентство Дании 27 марта приняло промежуточное решение по "Северному потоку – 2". В "Нафтогазе Украины" заявили, что таким образом Дания выступила против строительства газопровода в своих территориальных водах. Но оператор строительства "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG опроверг эту информацию. В компании подчеркнули: энергетическое агентство запросило дополнительную экологическую экспертизу проекта, а не запретило его. Позже пресс-служба агентства уточнила, что "не может подтвердить, что ведомство сказало "нет" проекту Nord Stream 2".

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АВТОР: Ксения Капустинская Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.