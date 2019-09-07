Новый налог для айтишников: что за ним стоит и в чем выгода

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За последние несколько лет в Украине не единожды предпринимались попытки изменить налогообложение для одной из самых высокооплачиваемых и многочисленных профессий – IT. На днях глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов предложил очередной вариант налогообложения айтишников. В отличие от предыдущих, этот вариант будет добровольным. Сайт "Сегодня" разбирался, в чем его преимущества и "скользкие места".

Налог на IT для IT

Как сообщали новости "Сегодня", 4 сентября премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал создание Фонда развития человеческого капитала для поддержки IT-отрасли – Фонда IT Creative.

Средства этого фонда планируют направить на образовательные цели, чтобы увеличить армию айтишников в Украине. А наполнять фонд предполагается с помощью нового налога, который введут для работников IT-сферы.

Новшество касается тех, кто работает в IT-сфере как физическое лицо-предприниматель (ФЛП) или кто перейдет в такую группу налогоплательщиков. Сейчас айтишники-ФЛП работают в основном как ФЛП третьей группы, т. е. "упрощенцы". Из налогов они платят только 5% своего дохода и минимальный единый социальный взнос (22% от минимальной зарплаты). В правительстве предлагают создать специально для айтишников новую группу ФЛП – пятую. Предполагается, что ФЛП этой группы должны будут платить 5% единого налога, 1,5% военного сбора, ЕСВ с двух минимальных зарплат, да еще и новый налог, который будет называться "сбор на развитие людского капитала". Планируется, что в первый год после введения этого сбора – в 2020 году – его размер будет составлять 1%, каждый последующий год ставка будет увеличиваться на 1% и к 2024 году вырастет до 5%. В презентации Кабмина отмечалось, что 5%-ный сбор нужно будет платить до 2029 года. Что будет с ним после этого, не сообщалось.

Зачем нужен "креативный фонд"

Как уже говорилось, попытки повысить налоговую нагрузку для айтишников предпринимались за последнее время не один раз. Еще в феврале Министерство соцполитики обнародовало проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления защиты прав работников и противодействия использования незадекларированного труда". По сути, это была попытка "вывести на чистую воду" работодателей, которые не хотят платить огромные налоги на штатных сотрудников, а потому требуют от них оформиться ФЛП, хотя люди фактически работают в офисе как наемные сотрудники. В случае доказанности факта трудовых отношений для таких работодателей светили бы немалые штрафы, а также повышенные налоговые расходы.

Этот законопроект вызвал возмущение в бизнес-среде, и в первую очередь в IT, где такая форма снижения затрат широко распространена. Как рассказал вице-президент Ассоциации IT-Ukraine по правовым вопросам Дмитрий Овчаренко, после появления проекта Минсоцполитики был разработан альтернативный законопроект – при участии профессиональной общественности. В этом законопроекте содержались многие из тех норм, которые предложены сейчас правительством.

"Те предложения, которые сейчас озвучили в правительстве, очень похожи на те, которые предлагали мы и которые изложены в законопроекте, зарегистрированном в Верховной Раде еще в феврале этого года. В его разработке участвовал и я. Сейчас, я вижу, правительство взяло наши наработки, но предложило немного другую модель. В частности, новая идея от Алексей Гончарука и его команды, которая мне лично очень нравится, – это создание Фонда развития человеческого капитала", – говорит Дмитрий Овчаренко.

Как говорил премьер Алексей Гончарук, за деньги фонда планируется ликвидировать дефицит кадров в отрасли.

"Одной из проблем, которая сдерживает сегодня развитие ИТ-отрасли, является нехватка кадров. Отрасль растет на 25-30 тысяч специалистов ежегодно, а университеты выпускают только 16 000 студентов. Именно поэтому мы инициируем создание Фонда IT Creative. Фонда развития человеческого капитала, который будет воспитывать новых квалифицированных специалистов для отрасли", – сказал премьер.

По его словам, деньги из Фонда развития человеческого капитала пойдут на финансирование трех направлений: создание новых кампусов и курсов для IT -специалистов, финансирование стипендий студентов украинских вузов и на гранты для молодых ученых. В правительстве рассчитывают, что это позволит через 10 лет увеличить экспорт отрасли с 3 млрд до 10 млрд долларов, а количество работников в отрасли возрастет со 165 тыс. до 650 тыс. человек.

"Наибольшая проблема в Украине – это то, что 100 тысяч наших детей ежегодно выезжают за границу за высшим образованием. Многие из них, очевидно, там же будут искать работу, таким образом, Украина теряет свой потенциал. Этот фонд, если я правильно понял идею, должен аккумулировать отчисления от IT-ФЛП, и эти деньги будут идти на развитие образования у нас. Традиционное образование у нас не отвечает запросам времени. Нужно реформировать всю систему. Но фонд не ставит перед собой такую задачу. С помощью средств фонда будут созданы рыночные стимулы, чтобы талантливые молодые люди оставались в Украине. Например, будут выбраны 10 вузов, которые готовят IT-специалистов лучше других, и фонд будет платить стипендии их преподавателям, чтобы те не покидали университет и не шли в бизнес. Стипендии лучшим студентам. Предлагать гранты, за которые вузы сделают свои учебные программы лучше, инновационнее. Мне понравилась идея, что представители IT смогут сами распределять средства этого фонда на те вещи, которые они считают наиболее важными. Думаю, что это очень хорошая попытка изменить ситуацию с нашим образованием и потерей нашей молодежи. Но что мне пока не нравится – что этот фонд предполагается сделать государственным. Я бы больше доверял частному фонду, где меньше вероятность коррупции и зарегулированности", – комментирует идею создания "креативного фонда" Дмитрий Овчаренко.

Тест на социальную ответственность или начало ревизии Трудового кодекса?

Но вернемся к налогам. Говоря о новой, 5-й группе ФЛП, Сергей Верланов заявил, что такой вариант налогообложения даст больше гарантий и преимуществ. Однако налицо – усиление налоговой нагрузки. В чем же преимущества?

"Пока мы не видели соответствующего законопроекта. А то, что мы видели, выглядит абсурдно. Они говорят айтишникам: вы можете оставаться на старой системе налогообложения, а можете доплачивать дополнительные налоги. Если они хотят увеличить налоги для IT, это можно понять. Но это нужно четко сформулировать", – говорит экономический эксперт-аналитик Борис Кушнирук.

Дмитрий Овчаренко объясняет попытки изменить налогообложение для IT-сферы желанием уменьшить налоговый разрыв между юридическими лицами и ФЛП, работающими в одной и той же сфере.

"Насколько я понимаю, пятая группа больше предлагается для тех ФЛП, которые работают не как фрилансеры, из дому, а приходят на работу в офис, имеют командировки и отпуска, как у штатных сотрудников. Для штатного сотрудника налоговые отчисление – его лично и работодателя – составляют в сумме 41,5%. По сравнению с ФЛП, которые платят всего 5% единого налога и ЕСВ, – это очень большой разрыв. И он создает напряжение. После появления новой налоговой группы для IT разрыв станет меньшим. Не будет риска переквалификации трудовых отношений, и именно это подчеркнул Алексей Гончарук", – говорит Дмитрий Овчаренко.

Об этом же говорила и народный депутат Кира Рудык (фракция "Голос"), первый зам главы комитета ВР по вопросам цифровых трансформаций.

"Все, кто действительно работает как ФЛП, стартаперы и т.п. – могут оставаться на 3-й группе и платить 5%. Те, кто работает фактически в компании, но на самом деле оформлен как ФЛП, переходит в 5-ю группу, платит увеличенный налог, дополнительные средства направляются в фонд развития IT… Не будет риска скрытых трудовых отношений (это критично для больших компаний)", - написала она в Facebook.

С другой стороны, Дмитрий Овчаренко подчеркивает, что IT-отрасль в Украине смогла подняться именно благодаря минимальному налогообложению.

"Этот рынок находится в очень жесткой конкуренции. "Если посмотрим на другие страны, там налоги для IT минимальны. В Польше, например, суммарно 30%, в Беларуси – 9%, а в некоторых странах первые 5 лет вообще налоги около нуля. Существенно изменить налоговую нагрузку – это для нас означает утратить индустрию. Потому что тогда люди выедут за границу. Но все-таки сейчас делается попытка последовательного повышения. Что касается введения военного сбора для ФЛП, то учитывая, что наша страна находится в состоянии войны, я думаю, это правильная идея. Люди, которые работают в компаниях, платят этот сбор. А ФЛП – нет... Что же касается увеличения ЕСВ и введения специального сбора – я думаю, это начало публичной дискуссии о таком повышении. Насколько ФЛП будут мотивированы развивать профильное образование через такой фонд. Действительно, платить повышенные налоги – это не выгода. Но если деньги будут направляться на такую чудесную цель – это может послужить мотивацией", – говорит он.

Одним словом, предложение добровольно переходить на новую группу налогообложения и добровольно платить больше налогов выглядит как призыв к социальной ответственности. Экономических преимуществ в этом пока не видно никаких.

"Действительно, это будет проявление социальной ответственности. Это попытка рыночного влияния на нашу традиционную систему образования", – считает Дмитрий Овчаренко.5

Ряд экспертов уже отметили, что планы по повышению налогов для IT контрастируют с заявлениями президента Владимира Зеленского, звучавшими в июне на встрече с бизнесом. В частности, он говорил о том, что айтишников попробуют на некоторое время вообще освободить от налогов.

Вместе с тем, вполне возможно, что изменение налогообложения для IT – первые шаги по ревизии всей налоговой системы, касающейся трудовых отношений. Напомним, президент Владимир Зеленский считает существующий Кодекс законов о труде, принятый еще в 1971 году, безнадежно устаревшим и потребовал принять новый КЗоТ еще в этом году. Одна из главных целей "трудовой реформы" – та же, ради которой разрабатывало свой законопроект Министерство соцполитики: борьба со скрытыми трудовыми отношениями.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что отечественные айтишники зарабатывают 4% ВВП Украины.

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