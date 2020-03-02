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Новый проект от Минцифры приблизит украинский бизнес к Европе: подробности

2 марта, 06:30

Александра Романюк, Игорь Тимофеев

Задача министерства - подталкивать предпринимателей переходить на безнал

Министерство цифровой трансформации продолжает расширять перечень сервисов и услуг, объединенных брендом "Дія" ("Держава і я"). Послеприложения "Дія. Документы в смартфоне" и проекта "Дія. Цифровое образование", который включает портал и сеть хабов, 28 февраля министерство представило свой третий проект – портал для малого и среднего бизнеса "Дія. Бизнес". Его адрес – business.diia.gov.ua. Как новый проект от Минцифры будет приближать украинский бизнес к Европе, об этом говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

Одна из задач проекта – стимулировать бизнес работать по безналичному расчету.

"Среди всех предприятий, зарегистрированных в Украине, предприятия малого и среднего бизнеса составляют 99%. Поэтому мы и говорим, что это движущая сила экономики. Но если посмотреть, насколько эти предприятия готовы принимать безналичные расчеты, мы выглядим не очень на европейской карте. Только 38% предприятий проводят кэшлес-платежи, остальные работают с наличными деньгами. В Европе ситуация обратная: там 62% бизнеса принимают безналичные платежи, а по некоторым странам цифры гораздо выше", – говорит Инга Андреева, генеральный директор компании Mastercard в Украине, которая поучаствовала в создании платформы.

Ранее сообщалось, как в Минцифре хотят помочь украинскому бизнесу перейти "долину смерти".

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Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Бизнесменам в Украине хотят упростить жизнь: что придумали в правительстве".

Однако напомним, что приложение "Дія" вызывает восторг далеко не у всех пользователей:

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бизнес наличность предприниматели Дія Минцифра

Источник: Сегодня

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