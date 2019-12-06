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Новый раунд газовых переговоров: в ЕС сделали заявление

6 декабря, 14:44

Евросоюз приветствует прямые переговоры по газу России и Украины

Фото: "Укртрансгаз"/Facebook

Фото: "Укртрансгаз"/Facebook

Дата трехсторонней министерской встречи по газу России, ЕС и Украины для согласования условий поставок и транзита российского газа в ЕС с 1 января 2020 года еще не согласована, Еврокомиссия работает над ее проведением в течение декабря, сообщил в четверг представитель Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе.

"ЕС приветствует прямые переговоры по газу России и Украины и работает над проведением трехсторонней министерской встречи в течение декабря", - сообщил представитель ЕК, отвечая на вопрос о дате министерских консультаций.

Ранее сообщалось, что трехсторонние консультации могут состояться 5 декабря, если "Газпром" и "Нафтогаз" будут к ним готовы. Однако эта дата не была подтверждена всеми сторонами, и консультации не состоялись.

На будущей встрече стороны планируют обсудить условия транзита российского газа через Украину с 2020 года и прямые поставки газа в страну.

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Ранее сообщалось,что "Газпром" в письме "Нафтогазу" пригрозил, что с 1 января прекратит транзит газа через территорию Украины.

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Как известно, действие 10-летнего договора Украины с Россией о транзите газа истекает в конце 2019 года, а нового пока нет. Отсутствие документа чревато остановкой транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Украина, Россия и Еврокомиссия уже провели несколько раундов консультаций по вопросу транзита российского газа в европейские страны на уровне министров. Последняя такая встреча состоялась 28 октября. На ней украинская и европейская стороны выступили с единой позицией, однако Москва отказалась от предложений Киева и Брюсселя. После этого продолжились технические консультации.

При этом 18 ноября "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о транзите газа с 2020 года. Алексей Оржель заявил, что предложение российской стороны о продлении действующего или заключении нового договора сроком на один год с отказом обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже является неприемлемым. Но уже 25 ноября "Нафтогаз" официально ответил на предложение "Газпрома" о транзите газа и сообщил, в каком случае Россия может не выплачивать долг в 3 миллиарда долларов.

В то же время глава правления "Газпрома" Алексей Миллер объяснил, что мешает переговорам о транзите газа и из-за чего срывается подписание нового договора между Россией и Украиной. По его словам, в связи с переходом Украины на европейское законодательство, включающим в себя также и анбандлинг "Нафтогаза", может возникнуть ряд "технических, но очень важных проблем" с продолжением транзита российского газа.

Ранее о требованиях "Газпрома" также рассказывал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. По его словам, украинская компания не намерена отказываться от судебных исков. Смотрите подробнее на видео:

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газ ЕС транзит газа

Источник: ТАСС

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