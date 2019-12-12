Оржель объяснил, почему России стоит согласиться на газовое предложение Украины

Новый контракт после завершения действия истекающего договора в этом году является важным для всех сторон переговоров

Алексей Оржель. Фото: REUTERS/Yves Herman

Долгосрочный контракт на транзит российского газа с четко определенными объемами поставок является плюсом и фактором стабильности не только для украинской стороны, но и для Европейского Союза и российского "Газпрома". Об этом заявил журналистам министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Мы стоим на том, что должен быть долгосрочный контракт с четко определенными объемами для того, чтобы, с одной стороны, обеспечить доходность нашей газовой инфраструктуры. С другой стороны, мы говорим, что и европейцы просят про соответствующие объемы и срок. На мой взгляд, это определенный плюс, в частности, и для "Газпрома", потому что это и стабильные объемы поставки на основной рынок потребления", – сказал Оржель.

"Если европейцы говорят, что для них это было бы фактором стабильности, то для "Газпрома" это тоже фактор стабильности для реализации собственной товарной продукции", – добавил он.

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По словам министра, новый контракт после завершения действия истекающего договора в этом году является важным для всех сторон переговоров. Поэтому переговоры продолжаются.

"Пока переговоры идут. Как сказал Юрий Юрьевич Витренко (исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" – Ред.), договорились договариваться дальше. Так, чтобы не во враждебной риторике, а все-таки полноценно находить возможности для компромисса", – пояснил он.

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Как сообщалось, в рамках "нормандского саммита" 9 декабря Россия и Украина обсудили газовую тематику. Однако, по словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, эти переговоры не обнулили взаимные судебные претензии России и Украины по газовым вопросам.

Видео: Громадське телебачення

Ранее присутствовавший на переговорах в Париже глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, грозит ли Украине очередная газовая война по сценарию тех, что устраивала Россия в 2006 и 2009 годах.

Как известно, срок действия контракта Украины и России на транзит газа истекает в конце декабря 2019 года, а новое соглашение еще не заключено. Сейчас ведутся переговоры по этому вопросу в трехстороннем формате Украина – Россия – ЕС. При этом российский газовый монополист "Газпром" выдвинул требования к Украине.

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