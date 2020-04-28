Останутся ли заробитчане в Украине поднимать экономику

Карантин в европейских странах вынудил вернуться домой порядка двух миллионов украинцев, работавших за рубежом. Казалось бы, это прекрасный повод решить проблему дефицита рабочей силы у нас и начать, наконец, поднимать экономику. Но сможет ли Украина удержать трудоспособных и трудолюбивых украинцев? Или по окончании карантина в Европе они снова выедут на заработки?

На что рассчитывают экономисты

До сих пор точно не известно, сколько украинцев выезжают за границу на заработки. А уж тем более сложно сказать заранее, кто из них решит вернуться в Европу, а кто останется на родине. Но предварительные подсчеты все же ведутся, прогнозы делаются. Хотя бы потому, что деньги, пересылаемые трудовыми мигрантами в Украину, существенно оживляют внутреннее потребление и экономику в целом. По данным МВФ, в 2018 году украинцы, работающие за рубежом, привезли или передали в Украину 14 млрд долларов, в 2019-м – рекордные 16 млрд долларов. В НБУ другие подсчеты: 11 млрд в 2018 году и 12 млрд – в 2019-м.

В недавнем консенсус-прогнозе Минэкономики один из вопросов экспертам касался как раз перспектив трудовых мигрантов. На вопрос, "Какая часть трудовых мигрантов вернется на работу за пределы Украины после завершения пандемии", большинство экспертов – почти 75% – выбрали ответ "50-90%".

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Также подавляющее число экспертов считают, что объем частных денежных переводов в Украину в этом году сократится в среднем до 5,6 млрд долларов. Это в два раза меньше тех сумм, которые пришли в Украину в 2019 году по версии НБУ и втрое меньше сумм, которые насчитали в МВФ. А значит, либо трудовые мигранты "застрянут" в Украине на полгода и больше, либо выедут за границу после карантина не все.

Прогнозы участников консенсус-прогноза насчет частных переводов в Украину в 2021 году также недотягивают до той суммы, которую получила Украина в 2019-м. Большинство экспертов считают, что в следующем году трудовые мигранты пришлют в Украину около 8 млрд долларов. Если предположить, что тогда уже не будет следующих вспышек коронавируса и карантинов, это означает, что, по мнению большинства экспертов, работать за границей в 2021 году будут только около 50-60% тех, кто работал там раньше. Даже оптимисты (те, кто считает, что восстановление экономики после карантина в мире произойдет достаточно быстро) на этот год дали прогноз по денежным переводам в среднем 9,5 млрд долларов, а на следующий год – 12 млрд. Что также означает: по мнению экономистов-оптимистов, трудовой миграции из Украины в прежних объемах уже не будет.

Правда, по каким причинам – из-за снижения потребности в рабочей силе в самой Европе или из-за того, что люди посчитают более выгодным остаться в Украине, – консенсус-прогноз не дает на это ответ.

Плюс 500 тысяч рабочих мест

Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о намерении уже в мае создать в Украине 500 тысяч новых рабочих мест. Правда, информация о том, что это будут за рабочие места и для кого, поступает противоречивая.

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Впервые премьер назвал эту впечатляющую цифрув программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" в середине апреля.

"Уже в мае задача стоит создать 500 тыс. новых рабочих мест, чтобы Украина не оказалась на пороге еще более глубокого экономического кризиса", – сказал Денис Шмыгаль.

16 апреля во время рабочей встречи с представителями дорожно-строительных компаний премьер, говоря о новых рабочих местах, упомянул украинцев, вернувшихся с заработков из-за рубежа.

"Мы предварительно договорились, что львиная часть специалистов, задействованных в работах (по строительству дорог, – авт.), должны быть гражданами нашего государства. Ведь в это время, когда столько украинцев вернулись домой, мы должны обеспечить их работой", – сказал премьер-министр.

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А еще через неделю Денис Шмыгаль говорил о том, что эти 500 тысяч рабочих мест – фактически для неквалифицированных работников ("очень простые"). И их предназначение – дать людям "возможность месяц-два-три продержаться в условиях существующих ограничений" (т. е. карантина).

При этом премьер заявил, что воспользоваться этими вакансиями украинцы смогут "сразу после смягчения и завершения карантина". По словам Дениса Шмыгаля, вакансии могут возникнуть "в социальной сфере, коммунальной сфере, бюджетной или в сферах с небольшой заработной платой".

В частности, в дорожной сфере, по расчетам правительства, при нынешнем уровне финансирования (80 млрд грн запланировано на 2020 год) дополнительно можно будет создать 20 тысяч рабочих мест и еще 150 тысяч – в сопутствующих отраслях.

Что касается зарплат на новых вакансиях, суммы также называются разные. Один раз были названы ориентировочные суммы 6-8 тыс. грн, в другой раз (в одном из интервью) говорилось уже о 600 евро, т. е. о 17 тыс. грн.

Добавим, что новые рабочие места в правительстве рассматривают не просто как заработок для людей, утративших работу в связи с карантином, но и как плацдарм для восстановления экономики после кризиса.

Секретарь Рады по вопросам экономического развития Украины, которая была создана 8 апреля этого года для преодоления последствий эпидемии, заместитель директора Нацинститута стратегических исследований Ярослав Жалило говорит, что создание рабочих мест будет актуальным после снятия хотя бы некоторых карантинных ограничений.

"Мы подаем свои предложения и получаем какие-то агрегированные документы от службы премьера. Сегодня нет какой-то конкретной программы, связанной с созданием рабочих мест. Согласно графику работы Рады, сейчас первоочередная задача – разработать условия смарт-карантина, то есть поэтапного запуска экономики, восстановления экономической активности при постепенном запуске карантинных ограничений. На следующем этапе Рада должна будет разрабатывать предложения – по восстановлению экономической динамики, развитию конкурентоспособности и т. д., то есть долгосрочные, стратегические вещи. Создание рабочих мест – это тоже долгосрочный проект, который, как я понимаю, будет внедряться уже после того, как произойдет запуск экономики. Потому что говорить об этом сегодня, когда даже существующие рабочие места не заполнены из-за карантинных ограничений, – несерьезно", – говорит Ярослав Жалило.

По его словам, создание рабочих мест будет проходить поэтапно.

"В краткосрочном периоде речь идет о том, чтобы дать возможность заработать тем людям, которые потеряли работу в результате карантинных ограничений. В том числе части трудовых мигрантов, которые вернулись в Украину и не могут уехать обратно. И в краткосрочном периоде действительно было предложение, чтобы это были рабочие места малоквалифицированные, вроде общественных работ. Это может быть работа на стройке, работа по благоустройству в рамках общин. Если люди имеют соответствующую квалификацию, они могу быть заняты в службах помощи тем, кто находится на самоизоляции, на должностях для младшего медицинского персонала, в дорожном строительстве и т. д. Создание таких рабочих мест необходимо, потому что есть определенное количество людей, которые нуждаются в средствах к существованию и могут взяться за такую работу. Но я, как эксперт, не уверен, что найдется большая масса людей, которые будут готовы заняться такой работой. В Центрах занятости с начала карантина дополнительно зарегистрировались уже около 118 тысяч безработных. Понятно, что часть из них зарегистрировались временно, просто для получения пособия на период карантина, и они вряд ли пойдут на общественные работы. Но другие готовы будут занять эти рабочие места. Кроме того, в Украину вернулись примерно 2 млн трудовых мигрантов, и какая-то часть из них, наверное, тоже нуждались бы в подобной работе", – говорит Ярослав Жалило.

Создание более квалифицированных и более высокооплачиваемых рабочих мест, по словам Ярослава Жалило, требует уже значительных инвестиций и будет зависеть от прихода этих денег в Украину.

"Создание одного рабочего места не происходит по щелчку пальца. Оно стоит, по разным подсчетам, порядка 500 евро и выше, причем это если говорить о неквалифицированных рабочих местах. Создание рабочих мест для квалифицированного труда стоит уже десятки тысяч евро. Сюда входит и приобретение соответствующего оборудования, и т. д. А названная зарплата в 600 евро – это цифра, возникшая в результате подсчетов, на какую зарплату в среднем могут претендовать трудовые мигранты за вычетом расходов на проживание и т.д. Понятно, что эта цифра условная, но такие подсчеты проводились и раньше", – подчеркивает эксперт.

Выехать на заработки во время карантина сложно

В Европе уже сейчас, несмотря на пандемию, готовы принять украинских работников. Но выехать на заработки во время карантина проблематично. Регулярные пассажирские перевозки отменены. Массовые чартерные рейсы Украина пока также не планирует организовывать. Об этом, в частности, заявил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Однако целый ряд европейских стран готовы сами организовывать чартерные авиарейсы для рабочих из Украины. Что свидетельствует о том, насколько велика в Европе потребность в рабочих руках. Например, чартерные рейсы для украинских заробитчан, которые готовы собирать клубнику, уже организовала Финляндия. Планирует перевозить украинцев чартерами и Польша. В одной из украинских авиакомпаний сообщили, что подобные рейсы ожидаются в Германию и Англию.

Эксперты не уверены, что в Украине останется большой процент заробитчан

Ярослав Жалило признает: украинская экономика пока не в состоянии трудоустроить всех трудовых мигрантов.

"Удастся ли удержать какую-то часть трудовых мигрантов в Украине? Если возобновится возможность работать за рубежом, я думаю, эта часть будет невелика. И, тем не менее, она будет. Кроме того, надо понимать, что и спрос на украинских трудовых мигрантов в тех объемах, как это было в прошлые годы, будет восстанавливаться медленно. И я не уверен, что в этом году он восстановится. Поэтому этим людям придется как-то искать себя здесь, на внутреннем рынке труда. Но всех трудовых мигрантов мы, конечно же, не вернем сейчас в страну и не трудоустроим их. Экономика пока не в состоянии этого сделать. Но если мы сможем по крайней мере части этих людей предложить работу здесь, это будет слом формата поведения. Они привыкли, что здесь работы нет, поэтому они вынуждены ехать куда-то за границу и там пусть в плохих условиях, но трудиться. А если показать, что здесь тоже уже можно зарабатывать деньги, я думаю, часть людей изменят свое поведение и останутся здесь. Хотя повторюсь: я не думаю, что доля этих людей будет велика".

Павел Кравчук, руководитель ГО "Европа без барьеров", также считает, что налаженная система привлечения украинцев к работам за границей не развалится за несколько месяцев карантина. А значит, после ослабления ограничений многие постараются вернуться туда, где зарабатывали раньше.

"Предпосылки для возвращения трудовых мигрантов за границу есть. Во-первых, сейчас начинается период сезонных работ, и часть стран ЕС чрезвычайно нуждаются в привлечении в этот сектор иностранцев, в т. ч. украинцев. Теоретически украинцев, которые сейчас не могут приехать в Польшу, могли бы заменить поляки, украинцы, оставшиеся в Польше, или другие иностранцы. Но польским фермерам, например, выгоднее иметь дело с украинскими работниками, которые приезжают из года в год и уже имеют серьезный опыт в своей сфере, которых не надо учить заново. Кроме того, есть такая вещь, как инерция. Массовая трудовая миграция – это отдельный социальный институт со своей налаженной инфраструктурой и алгоритмами функционирования. Два месяца разрыва недостаточно, чтоб сразу все перенастроить. Люди, которые уже имеют такой опыт, и дальше будут стремиться искать работу за границей при отсутствии достойных альтернатив тут. Чтоб это изменить, недостаточно даже просто создать рабочие места – нужна функциональная система реинтеграции трудовых мигрантов, которая бы содействовала адаптации тех, кто вернулся из-за границы. Речь идет и о психологии, и об информационной политике, и о признании квалификации, образования для детей и т.д.", – говорит Павел Кравчук.

Насколько серьезна на сегодняшний день проблема безработицы в Украине, смотрите в сюжете:

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