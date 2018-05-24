Отношения Украины с МВФ и дефолт: в НБУ успокоили украинцев

Украине следует проводить реформы, критичные для сохранения макрофинансовой стабильности и для обеспечения долгосрочного экономического роста – в том числе те реформы, на которых настаивает Международный валютный фонд (МВФ). Об этом заявили в Национальном банке Украины (НБУ).

При этом глава Нацбанка Яков Смолий, комментируя отношения Украины и МВФ, заявил, что о дефолте Украины речь пока не идет.

"Речи о дефолте вообще не идет... Украина должна выполнить обязательства и провести реформы, которые были заложены в программе МВФ, для получения следующего транша. Мы надеемся, что условия будут выполнены", – отметил глава НБУ.

Смолий напомнил, что в Верховной Раде уже идет рассмотрение поправок к закону об Антикоррупционном суде, принятие которого является структурным "маяком" в программе МВФ, а следующий шаг – создание рынка газа.

"Мы смотрим с оптимизмом на те решения, которые, как ожидаем, будут приняты", – добавил Смолий.

Кроме того, отвечая на вопрос о том, будет ли НБУ повышать учетную ставку, если транша МВФ не будет, замглавы НБУ Дмитрий Сологуб заявил:

"Мы в первую очередь обращаем внимание на фундаментальные риски. Мы будем смотреть не только на факт сотрудничества с МВФ или его отсутствие, а на то, какие последствия это будет иметь для экономических параметров – в первую очередь, инфляционных".

Сологуб добавил, что НБУ пока не изменяет прогнозы по получению внешнего финансирования.

"Мы ожидаем и в дальнейшем 2 млрд долларов от МВФ плюс 0,8 млрд долларов Всемирного банка, и 0,5 млрд от ЕС", – напомнил замглавы Нацбанка.

Также Сологуб отметил, что размеры новой программы Фонда для Украины будут определяться текущим уровнем резервов Национального банка в сравнении с желательным их уровнем – "то есть с точки зрения адекватности резервов":

"С одной стороны, мы не говорим о такой большой программе, которая была у Украины с 2015 года. С другой стороны, учитывая объем резервов почти в 20 млрд долларов, ясно, что программа, к примеру, на 1 млрд долларов тоже не будет иметь существенного смысла".

Замглавы НБУ Олег Чурий также подчеркнул, что важно не только то, сколько денег МВФ предоставит Украине – важно и финансирование от других международных организаций. Чурий считает, что эти ресурсы могут быть для Украины более дешевыми.