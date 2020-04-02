Падение мирового ВВП на 1,9%: в агентстве Fitch подсчитали ущерб от режима самоизоляции

Режим самоизоляции может привести к падению экономик США и ЕС на 28-30% к лету

Аналитики международного рейтингового агентства Fitch ожидают в 2020 году падение мирового ВВП на 1,9%, в то же время глубокая рецессия является базовым сценарием.

"Скорость, с которой развивается пандемия коронавируса, потребовала еще одного раунда значительных сокращений наших прогнозов ВВП. Теперь мы ожидаем, что мировая экономическая активность сократится на 1,9% в 2020 году, при этом ВВП США, Еврозоны и Великобритании сократятся на 3,3%, 4,2% и 3,9% соответственно", – подсчитали в агентстве.

Отмечается, что восстановление китайской экономики после сбоев в первом квартале будет резко ограничено глобальной рецессией, поэтому рост экономики Китая по итогам 2020 года будет ниже 2%.

"Прогноз падения мирового ВВП за год в целом соответствует мировому финансовому кризису, но непосредственный удар по деловой активности и рабочих местах в первой половине этого года будет хуже", – заявил главный экономист Fitch Брайан Коултон.

В агентстве отметили, что распространение COVID-19 и необходимые для борьбы с коронавирусом действия означают, что теперь нужно включать полномасштабные карантины в Европе и США (и во многих других странах) в базовые прогнозы.

По подсчетам экспертов, режим самоизоляции может привести к падению экономик США и ЕС на 28-30% во втором квартале года.

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"Исходя из предположения, что кризис в сфере здравоохранения в целом спадет во втором полугодии этого года, предстоит существенное постепенное восстановление активности после снятия ограничений", – добавили в Fitch.

Среди факторов восстановления деловой активности будут: восстановление запасов продукции и стимулирующие меры правительств.

Однако среди факторов, которые будут сдерживать восстановление, эксперты назвали сокращение капиталовложений, рост количества безработных, шоковые цены на сырье и ситуацию на финансовых рынках.

"Наш базовый прогноз не предусматривает, что ВВП в США и Европе вернется к докоронавирусному уровню до конца 2021 года", – подчеркнул Коултон.

При этом, Fitch снова снизило среднегодовой показатель цены на нефть марки Brent до 35 долларов за баррель.

В случае необходимости более длительного карантинного периода для локализации коронавируса, ущерб для ВВП будет еще более значительным.

"Наш анализ предполагает возможное дополнительное снижение ВВП на 2 п.п. в дополнение к базовому прогнозу для США и Европы в случае, если период самоизоляции будет продлен до восьми недель", – заявили в Fitch.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что пандемия коронавируса гарантированно приведет к рецессии мировой экономики, однако экономисты все менее уверены в потенциале ее быстрого восстановления.

Напомним, пока украинский парламент определяется с дальнейшим обеспечением сотрудничества Украины с МВФ, Европейская комиссия предложила новый механизм поддержки занятости и предприятий в связи с кризисом COVID-19, тяжело отразившемся на экономике. Речь идет о создании инструмента солидарности SURE с активом в 100 млрд евро, чтобы "помочь работникам сохранить свои доходы, а предприятиям оставаться на плаву".

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