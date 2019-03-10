Пенсии, налоги, контракты, выплаты и цены: что изменилось за неделю

Что думает IT-сообщество о повышении налогов для "айтишников" и другие главные новости недели

Фото: Сергей Николаев.

Пенсии, налоги, контракты, выплаты и цены: что изменилось за неделю //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/140/330/5c81403309292.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/140/330/5c81403309292.jpg 2019-03-10T18:38:00+02:00 Экономика Что думает IT-сообщество о повышении налогов для "айтишников" и другие главные новости недели

Сколько заплатим за блины на Масленицу и насколько вырастет оплата больничных – читайте главные экономические новости Украины уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Перерасчет пенсий будет проходить автоматически и регулярно

Повышение пенсий в марте 2019 года является началом роста уровня пенсионного обеспечения украинцев. И это только начало, – обрадовали пенсионеров в Кабмине.

"Сегодня мы находимся в стадии реформирования пенсионной системы. Этот процесс был начат в октябре 2017 года и сейчас, с 1 марта, когда осуществляется перерасчет пенсий, происходит лишь один из этапов пенсионной реформы", – заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире одного из телеканалов.

Розенко подчеркнул, что перерасчет пенсий будет осуществляться автоматически и регулярно.

"Это только начало, это не последнее повышение пенсий", – подчеркнул вице-премьер.

Он добавил, что весь дополнительный ресурс Пенсионного фонда будет направляться на повышения пенсий, как это произошло по итогам льготного периода растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией.

"22 февраля закончился льготный режим растаможки, и мы увидели, что есть дополнительный ресурс Пенсионного фонда, часть которого пойдет на проведение текущей индексации, а более 4,5 млрд грн сверхплановых поступлений Пенсионного фонда будут использованы как раз для дополнительных выплат тем пенсионерам, у которых значительный трудовой стаж, но которые не по своей вине выходили на пенсию с маленькой зарплатой и поэтому имеют мизерные пенсии", – сказал Розенко.

"Айтишники" будут платить налоги по-новому

Народные депутаты зарегистрировали законопроект №10094, которым предложили определить ІТ-специалистов, оформленных как физлица-предприниматели, в пятую группу плательщиков единого налога. Инициаторы изменений убеждены: удвоение ставки единого налога до 10% соответствует международной практике.

"10% – это ставка, применяемая для ІТ-специалистов в Беларуси, Индии… Если учесть, что средний доход ІТ-специалиста – 2000 долларов, то 200 долларов налога – это нормально. В гривне это около 5000. Если добавить удвоенный единый социальный взнос – выйдет, что в среднем будет уплачено 6000 гривен налогов с такого человека", – рассказал сайту "Сегодня" один из инициаторов законопроекта, депутат Алексей Скрыпник.

Сами "айтишники" рассказали, что думают об идее Рады. В целом ІТ-специалисты с пониманием относятся к предложению увеличить налоги, но указывают на необходимость законодательно прописать некоторые моменты.

"Несколько сотен тысяч предпринимателей вынуждены будут одновременно переоформлять документы. [Важно], насколько удастся наладить этот процесс с административной точки зрения. Также IT-сообщество обращает внимание на необходимость параллельно доработать законодательство в сфере трудовых отношений – с учетом проектной специфики работы "айтишников" и других работников креативной сферы", – отмечает менеджер ІТ-комитета Европейской Бизнес Асоциации (ЕБА) Евгения Лугановская.

А в Ассоциации "IT Ukraine" предупреждают: постоянное изменение "правил игры", в частности, налоговых, плохо воспринимается иностранными инвесторами. Поэтому участники рынка рассчитывают найти консенсус с властью и принять решение на долгосрочную перспективу.

Кроме того, для большинства программистов фирмы устанавливают уровень зарплаты уже с учетом уплаты налогов. Потом сотрудник оформляет доверенность и передает фирме право платить налоги за него. Так что ставки налогов становятся заботой не работника, а работодателя. Сотрудник получает "на руки" оговоренную с работодателем сумму, вне зависимости от того, сколько взыскало государство.

Насколько подорожает обучение в вузах для контрактников

Обучение на платной основе может подорожать. Контрактники в государственных вузах платят меньше, чем государство за обучение бюджетников. Чтобы уравнять стоимость Министерство образования хочет установить минимальную стоимость обучения на 34-х специальностях. Такой проект ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Как может поменяться стоимость обучения для контрактников и на каких специальностях, разбирался сайт "Сегодня" в специальном материале "Образование подорожает: какие новшества готовят для контрактников".

Во сколько обойдется Масленица-2019

На этой неделе началась Масленица и многие украинские хозяйки стараются напечь вкусных блинов. Один блин обойдется всего в 2 гривни, или на 10% дороже, чем год назад. А вот тем, кто захочет блинов с икорочкой, придется раскошелиться намного больше, чем к прошлогоднему празднику: деликатес подорожал более чем вполовину.

Аналитики Украинской аграрной конфедерации (УАК) посчитали для сайта "Сегодня", что в этом году стоимость 50 блинов перевалила за 100 грн, составив 101,5 грн. Это на 9,6 грн, или же на 10,4 %, дороже, чем в прошлом году.

Для сравнения: в 2018 году символ Масленицы прибавил 40% по сравнению с 2017-м. Из всех ингредиентов, необходимых для приготовления блинов, больше всего подорожало сливочное масло — на 36,5 грн/кг, или на 22,4%. Ныне цена этого продукта в среднем составляет 190 грн/кг.

Подорожала и мука — почти на треть — на 3 грн/кг, кг муки ныне в среднем стоит 12,57 грн. Стоимость соли не изменилась. А вот цены на сахар и яйца в этом году радуют: десяток яиц подешевел на 1,5 грн, или на 5,4%, благодаря достаточному производству этого продукта в Украине. Сахар снизился в цене на 1,6 грн./кг, или на 10,5%, под влиянием мирового тренда.

Почему подорожали главные масленичные деликатесы и как можно на них сэкономить, читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Во сколько обойдется Масленица украинцам: цена на блин топчется на месте, а начинка подорожала".

В Украине вырос размер больничных: стало известно, на сколько именно

В Украине вырос размер больничных: среднедневной размер помощи по временной потере трудоспособности, которую предоставляет Фонд социального страхования Украины (ФССУ), составил 224,4 грн по итогам 2018 года. Об этом информирует пресс-служба Фонда.

В сообщении говорится, что сумма выросла на 31,9%, или на 54,2 грн по сравнению с 2017-м.

"Увеличение среднего размера компенсации утраченного заработка за время нахождения на больничном связано с ростом минимальной заработной платы, а также общим ростом фонда оплаты труда по стране", – отмечает ФССУ.

Общие расходы Фонда на выплату помощи по временной нетрудоспособности по сравнению с 2017 годом увеличились на 1,68 млрд грн (+27,7%) и составили 7,75 млрд грн.

В течение прошлого года Фонд профинансировал выплаты, учитывая помощь по временной потере трудоспособности, а также по беременности и родам, для более чем 2,5 млн застрахованных лиц.

Пресс-служба напоминает, что основанием для начисления ФССЦ материального обеспечения является заявление-расчет, которое подает работодатель. С 1 октября 2018 года страхователи получили возможность отправлять заявления-расчеты в электронном виде с применением электронной цифровой подписи.

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