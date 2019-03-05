Во сколько обойдется Масленица украинцам: цена на блин топчется на месте, а начинка подорожала

Цену подняли молокопродукты, а чуть снизили сахар и яйца

Фото: Pixabay

Во сколько обойдется Масленица украинцам: цена на блин топчется на месте, а начинка подорожала Коновалова Христина , Александр Панченко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ce6/765/5c7ce6765db94.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ce6/765/5c7ce6765db94.jpg 2019-03-05T07:00:00+02:00 Экономика Цену подняли молокопродукты, а чуть снизили сахар и яйца

На этой неделе началась Масленица и многие украинские хозяйки стараются напечь вкусных блинов. Один блин обойдется всего в 2 гривни, или на 10% дороже, чем год назад. А вот тем, кто захочет блинов с икорочкой, придется раскошелиться намного больше, чем к прошлогоднему празднику: деликатес подорожал более чем вполовину.

Аналитики Украинской аграрной конфедерации (УАК) посчитали для "Сегодня", что в этом году стоимость 50 блинов перевалила за 100 грн, составив 101,5 грн. Это на 9,6 грн, или же на 10,4 %, дороже, чем в прошлом году. Для сравнения: в 2018 году символ Масленицы прибавил 40% по сравнению с 2017-м. Из всех ингредиентов, необходимых для приготовления блинов, больше всего подорожало сливочное масло — на 36,5 грн/кг, или на 22,4%. Ныне цена этого продукта в среднем составляет 190 грн/кг. Подорожала и мука — почти на треть — на 3 грн/кг, кг муки ныне в среднем стоит 12,57 грн. Стоимость соли не изменилась. А вот цены на сахар и яйца в этом году радуют: десяток яиц подешевел на 1,5 грн, или на 5,4%, благодаря достаточному производству этого продукта в Украине. Сахар снизился в цене на 1,6 грн./кг, или на 10,5%, под влиянием мирового тренда.

Почему дорожает

Как разъяснила нам замгенерального директора УАК Наталья Зарицкая, причина подорожания сливочного масла в том, что Украина продолжает наращивать темпы его экспорта, за которыми не успевает импорт. При этом импортный продукт — дороже.

"В то же время, если мы говорим о настоящей молочной продукции, а не о фальсификате, отметим, что качество молока, как сырья для производства масла, значительно улучшилось, — говорит Зарицкая. — В Украине на переработку стало поступать больше молока экстра-класса от сельхозпредприятий, из-за чего молоко за год подорожало на 3,1 грн/л, или на 14,5%, что также отразилось на росте стоимости блинов. Так как поголовье молочного стада продолжает сокращаться, то ожидать снижения стоимости молочных продуктов для данного периода года не приходится".

А мука, по ее словам, стоит дороже из-за роста цен на продовольственное зерно, ведь, несмотря на рекордный урожай 2018 года, качественной пшеницы было собрано меньше, чем в 2017-м.

Дорогая начинка

Увы, рост цен на добавки к блинам неприятно удивил. Сметана за год подорожала на 8 грн/кг (или на 15,3%). Сегодня диапазон цен на сметану разной жирности — от 45 до 75 грн/кг, в среднем этот продукт стоит 60 грн/кг. В итоге полсотни блинов со сметаной обойдутся в 131,3 грн. Немного дороже будут стоить блинчики с клубничным вареньем, которое за год прибавило в цене треть, — 30,6 грн/кг. Такое сладкое лакомство обойдется в 134,5 грн за 50 блинов. Но если мы захотим полакомиться блинами с красной икрой, то придется раскошелиться на 703,9 грн, это 14 грн за блинчик! Дело в том, что цена на икру выросла на 910 грн/кг, или на 56,8%, до 2510 грн/кг. Если год назад за 240 г этого продукта (по 4,8 г или примерно по 50 икринок на блинчик) украинцам нужно было выложить 384 грн, то сегодня на 218 грн больше — 602 грн.

Как сэкономить

Как сделать блюдо дешевле? Если придерживаться классического рецепта блинов, не заменяя ингредиенты и их количество, придется либо отказаться от дорогих брендовых марок в пользу аналогов, либо надо покупать продукты в разных местах. Ведь цены на одно и то же на полках супермаркетов и рынках существенно отличаются. Так, к примеру, сахар можно купить от 11,2 до 16,5 грн/кг, яйца — от 19,9 до 29,99 грн. за десяток. А баночка красной икры (120 г), расфасованной в Украине из бочки, может стоить даже 150 грн (300 грн за две баночки). Но качество такой икры намного хуже, чем законсервированной на месте вылова.

Ценам обещают стабильность

Эксперты продовольственного рынка не обещают весной заметного дальнейшего роста цен на ингредиенты для блинов. Как рассказал "Сегодня" директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, в марте — мае цены намного не увеличатся ни на ингредиенты для блинов, ни на добавки к ним: икру, варенье.

"В целом возможно повышение на 1—2% от стоимости, так как с наступлением тепла растут надои, а закупочные цены на молоко снижаются, — анализирует Дорошенко. — Например, 200-граммовая пачка масла будет дороже на 30—40 коп".

Стабильными ожидаются цены и на остальные продукты, а яйца могут даже подешеветь. Как и красная икра, спрос на которую сейчас минимален. В то же время эксперт не исключает спекулятивного роста цен со стороны продавцов, если повышение пенсий и монетизация субсидий вызовут рост спроса на масло, сыры, бакалею.

Напомним, ранее стало известно, что борщ дешевеет: в Украине обвалились цены на "зимние" овощи. "Как минимум три из пяти овощных позиций украинского "борща", по состоянию на 1 марта, предлагаемых на рынке дешевле, чем в начале весны 2018 года. Речь, прежде всего, идет о картофеле, моркови и свекле", – отметили эксперты.

А на днях журналисты отправились на рынок и выяснили, насколько подорожали основные продукты за месяц:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Во сколько обойдется Масленица украинцам: цена на блин топчется на месте, а начинка подорожала". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОРЫ: Коновалова Христина , Александр Панченко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.