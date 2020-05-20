Пенсии повысить сразу и всем невозможно, хотя очень хочется – Зеленский

Пенсии в Украине повышают даже в кризис, который сказывается на пополнении казны налогами, и накануне выплат по госдолгу

В Украине, где недавно провели индексацию пенсий, сложно повысить пенсии сразу всем получателям этих выплат. Об этом на пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Индексация пенсий прошла. Всем пенсионерам, которые живут за чертой бедности и получали пенсию меньше 5 тысяч гривен, мы добавили плюс тысячу гривен. Но у нас 12 млн пенсионеров в стране. Это как в двух-трех небольших европейских странах! Очень сложно повысить сразу всем, но понемногу мы это делаем", – сказал глава государства.

Он отметил, что Украина должна погасить выплаты перед международными кредиторами.

Реклама

"Мы много денег должны. Украина – страна бедная, которая должна выплачивать каждый год миллиарды долларов. При этом мы не печатаем деньги. Но все, что можем выплатить пенсионерам, все будем выплачивать настолько быстро, насколько это возможно", – пообещал Зеленский.

Как известно, в 2020 году Украине предстоит выплатить по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте 17 млрд долларов. Пиковые выплаты приходятся на первый квартал – 5,415 млрд долларов, и на третий квартал – 5,237 млрд долларов.

В тренде Евро поднялся выше психологической отметки: курс НБУ

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в мае 2020 года Пенсионный фонд Украины выплатит проиндексированные пенсии. В Пенсионном фонде отметили, что перерасчет проведен автоматически (без личных обращений), и размер пенсий повышен для 8,36 млн человек. Средний размер повышения составил 259,41 грн.

При этом повышение в размере 100 грн получат 45% пенсионеров, от 100 до 400 грн – почти 38%. Для 6,1% пенсионеров повышение составит от 400 до 500 грн, для 5,6% – от 500 до 700 грн, для остальных повышение составит 700 грн и выше.

Реклама

Также Пенсиооный фонд выплатил "карантинную тысячу" большей части пенсионеров.

А специалисты рассказали новостям "Сегодня" о плюсах и минусах частных пенсионных фондов и страховки:

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама