Первая встреча Зеленского в США и обвал курса доллара: итоги дня

Общество

24 раза за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов двое украинских военнослужащих были ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Владимир Зеленский в США провел первую встречу. Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке рассказал представителям диаспоры о своих планах восстановления территориальной целостности страны.

Читайте все подробности о визите Зеленского в США и встрече с Трампом

Штраф от 51 до 85 тысяч грн может грозить народным депутатам за "кнопкодавство" – соответствующий законопроект зарегистрировал первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук.

Президент Владимир Зеленский от встречи с американским коллегой Дональдом Трампом ждет удачных переговоров. Об этом он сказал во время встречи с представителями украинской общины в США.

1 410 615 переселенцев с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым взяты на учет по состоянию на 23 сентября.

Украина купила в Чехии 16 бывших в эксплуатации самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" и две башни с гаубицами к ним. Стоимость покупки – 1,7 млн долларов.

Около 2,5 тыс. сухих и аварийных деревьев убрали с начала года в Киеве с придомовых территорий коммунальщики. Еще около 1 тыс. упавших деревьев убраны с улиц после шквального ветра.

Выросли на 19,4% за год расходы украинцев на продукты питания. Во ІІ квартале они потратили на продукты питания и безалкогольные напитки 287,4 млрд грн. Также выросли расходы на одежду и обувь – на 20,3%, до 33,7 млрд грн, на отдых и культуру – 22,4%, до 25,6 млрд грн. Расходы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива за год выросли на 45,5%, на транспорт – на 14,3%, предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья – на 15,9%.

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До 17 тысяч паломников-хасидов ожидают 25 сентября в аэропорту "Борисполь", а в аэропортах Одессы и Винницы — до 3 тысяч. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

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Экономика

Укрепил на 12 копеек до 24,21 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 25 сентября по сравнению с предыдущим банковским днем, 24 сентября. За неделю – с 18 по 25 сентября – гривня по отношению к доллару окрепла уже на 56 копеек

44,3 млрд грн чистой прибыли получили за январь-август платежеспособные банки, в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. 58% всей прибыли приходится на государственный Приватбанк. Доходы банков в текущем году выросли на 28,5% до 165 млрд грн, а расходы – на 5,2% до 120,7 млрд грн.

Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом Украины" в виде пени, которая начисляется на задолженность российской компании в 2,56 млрд долларов в соответствии с решением Стокгольмского арбитража, по состоянию на 30 июня вырос до 257 млн долларов.

Требует полной перезагрузки законодательство, которое регулирует небанковский финансовый сектор, а не просто внесения точечных изменений. Так считает первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова. В частности, прозрачность структуры собственности будет определяющим фактором при оценке страховых компаний.

Украина вошла в тройку крупнейших экспортеров агропромышленной продукции в Европейский союз, поставив с августа 2018 по июль 2019 года на рынки этих стран продукции на 6,7 млрд евро. Лидерами же являются США (12,5 млрд евро) и Бразилия (11,7 млрд евро). За Украиной идет Китай (6 млрд евро). В годовом выражении импорт агропродовольственных товаров из Украины вырос на 34%.

Вырос в 2,8 раза импорт автомобильного транспорта в январе-июле, до 371 тысячи единиц, на 2,5 млрд долларов. При этом импорт легковых автомобилей вырос в 3,2 раза – до 341286 штук, на 2,011 млрд долларов.

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Чистую прибыль 24,7 млрд грн получила группа "Нафтогаз" за шесть месяцев, что почти в два раза больше результата за шесть месяцев 2018 года.

"Нафтогаз" начал импорт нефтепродуктов из Беларуси для продажи на украинском рынке. Ожидается, что в сентябре будет поставлено 30 тыс. тонн дизельного топлива.

561 уголовное производство учтено за январь-август по статье 199 УК за изготовление, хранение, приобретение, перевозку или сбыт поддельных денег. Из этого количества закрыто 42 производства. В суд было направлено 29 производств.

Мир

Суд ЕС общей юрисдикции отменил персональные санкции ЕС против экс-президента Украины Виктора Януковича, введенные в 2018 году, однако действующие до марта 2020 года другие европейские санкции остаются в силе.

В Нью-Йорке в рамках сессии Генеральной ассамблеи ООН открылись общие прения. При этом 16-летняя шведка Грета Тунберг, которая прославилась своей общественной работой по борьбе с изменениями климата, выступила на открытии саммита Организации объединенных наций (ООН) в Нью-Йорке. Она высказала все, что думает об ООН и происходящем в мире.

10 членов делегации РФ не получили американские визы для участия в Генассамблее ООН и поэтому не полетят в США.

ЕСПЧ обязал Россию в течение трех месяцев выплатить компенсации в размере 920 тысяч евро родственникам 10 человек, пропавших без вести после задержания в Чечне сотрудниками силовых структур.

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Компания Boeing выплатит единовременные компенсации семьям всех 346 погибших в двух катастрофах лайнеров 737 MAX в Индонезии и Эфиопии. Они получат по 144 500 долларов. Выплачивая компенсации, компания не будет требовать отказа от судебного разбирательства. Еще 50 млн долларов будут выделены на поддержку повседневных трат и образование членов семей погибших в авиакатастрофах.

Оптимистами себя считают 56% землян - таковы результаты глобального исследования, проведенного компанией YouGov и оргкомитетом всемирной выставки Expo-2020 в Дубае. Наиболее оптимистично настроены жители Южной Америки, 74% которых причислили себя к оптимистам. Далее идут Африка – 64%, Ближний Восток – 60%, Азия и Северная Америка – по 57%, Европа – 50% и Австралия – 45%. В ТОП-5 самых оптимистичных государств вошли Бразилия, Аргентина, Индонезия, Иордания и Кения.

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