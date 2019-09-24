Зеленский в США провел первую встречу: появились подробности

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Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке рассказал представителям диаспоры о своих планах восстановления территориальной целостности страны. Об этом сообщил президент Украинского конгрессного комитета Америки (УККА) Андрей Футей после завершения встречи, передает Укринформ.

Вечером в понедельник, 23 сентября, в рамках визита в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее ООН Владимир Зеленский провел свою первую встречу – посетил Украинский институт Америки, где пообщался с диаспорой.

"Президент был очень открыт с нами. Он человек, который имеет страшный груз на своих плечах в нынешней ситуации. Но он откровенно объяснил нам некоторые свои планы, в том числе по Донбассу, Крыму", – отметил Футей.

Президент УККА сообщил, что община с удовольствием отметила тот факт, что Владимир Зеленский приехал на встречу с диаспорой в первую очередь, сразу с самолета.

"Он нас заверил, что его путь заключается в дальнейшей защите украинской идентичности, украинской территориальной целостности, возвращении всех наших территорий, изгнании врага, который оккупировал Украину", - подчеркнул Футей.

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По его словам, президент также рассказал о своем видении роли американской диаспоры, в частности, в общении с американскими властями относительно дальнейшего развития Украины.

"Конечно, каждый хотел бы слышать больше. Но надо понимать, что идут переговоры. Страшные переговоры. С нашими союзниками – с Америкой, Канадой, Францией, Германией. И даже если бы президент хотел сказать все детали, сейчас этого нельзя делать", – пояснил он.

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Глава УККА отметил, что украинцы США искренне желают президенту удачных встреч в Нью-Йорке. Он также рассказал, что община разделяет беспокойство по поводу скандала во внутренней политике США, связанного с Украиной.

По словам Андрея Футея, Владимир Зеленский объяснил, что ожидает от встречи с президентом США Дональдом Трампом, прежде всего, открытости.

"Президент четко сказал, что он хочет услышать от Трампа – каков его план по Украине", – рассказал Футей.

Напомним, на полях Генассамблеи Зеленский намерен провести ряд двухсторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с президентом США Дональдом Трампом. Как удалось ранее выяснить СМИ, встреча президентов Украины и США должна быть продолжительностью в 45 минут (не исключается и больше времени на переговоры).

В свою очередь министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отметил, что это будет не просто "встреча на полях" либо рукопожатие. По его словам, встреча президентов будет длиться около часа.

Глава украинской дипломатии назвал главной целью переговоров налаживание личных связей между Трампом и Зеленским.

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