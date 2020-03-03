По программе "Доступные кредиты" выдали 66 млн гривен за один месяц

В очереди на получение займа стоят 15 тысяч заявок

66 миллионов гривен для украинских предпринимателей. Именно столько выдали за первый месяц действия программы "Доступные кредиты". Займы предлагают под рекордно низкие пять, семь или девять процентов. Выдали уже 97 кредитов, на очереди еще 15 тысяч заявок. Займы должны потратить на развитие бизнеса, например на приобретение нового оборудования. От заемщика требуют реалистичный бизнес-план. Дают кредит до пяти лет и не более чем 1,5 миллиона гривен. В этом году правительство выделило на такие займы 2 миллиарда гривен.

Напомним, ранее стало известно, что в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" появятся новые опции. Премьер-министр Алексей Гончарук после встречи с главой Национального банка заявил, что максимальный размер доступного кредита под 5-7-9% вырастет до 2 млн гривен.

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Напомним, госпрограмма "Доступные кредиты 5-7-9%" работает в Украине с 1 февраля. Она предусматривает выдачу кредитов в размере до 1,5 млн гривен сроком на 5 лет:

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под 5% годовых, если предполагается выручка до 25 млн гривен и создаются минимум два рабочих места;

под 7% годовых – для бизнеса с выручкой до 25 млн гривен, который не создает новых рабочих мест (но с возможностью снизить на 0,5 процентного пункта за каждого нового работника);

под 9% годовых – для работающего бизнеса с выручкой 25-50 млн гривен.

Первыми к программе присоединились четыре государственных банка – ПриватБанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк и Ощадбанк.

А 19 февраля 2020 года к правительственной программе присоединились три частных банка.

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