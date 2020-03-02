В программе "Доступные кредиты 5-7-9%" появятся новые опции: детали

В госпрограмме дешевых кредитов для бизнеса появятся изменения

Фото: Ощадбанк / Facebook

Максимальный объем займов для бизнеса в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" вырастет до 2 млн гривен. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук после встречи с главой Национального банка.

"Для бизнеса максимальный размер доступного кредита под 5-7-9% вырастет до 2 млн гривен. Также расширяем эти кредиты для покупки коммерческой недвижимости", – написал он в Telegram.

Премьер отметил, что снижение учетной ставки НБУ до 7% годовых в 2020 году должно привести к удешевлению ставок по кредитам.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что украинский бизнес получил уже более 30 млн гривен в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Напомним, госпрограмма "Доступные кредиты 5-7-9%" работает в Украине с 1 февраля. Она предусматривает выдачу кредитов в размере до 1,5 млн гривен сроком на 5 лет:

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под 5% годовых, если предполагается выручка до 25 млн гривен и создаются минимум два рабочих места;

под 7% годовых – для бизнеса с выручкой до 25 млн гривен, который не создает новых рабочих мест (но с возможностью снизить на 0,5 процентного пункта за каждого нового работника);

под 9% годовых – для работающего бизнеса с выручкой 25-50 млн гривен.

Первыми к программе присоединились четыре государственных банка – ПриватБанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк и Ощадбанк.

А 19 февраля 2020 года к правительственной программе присоединились три частных банка.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 2589, который предусматривает выделение 2 млрд гривен для правительственной программы доступных кредитов для малого и среднего бизнеса. Эта программа является первым этапом объявленной Зеленским госпрограммы "Возвращайся и оставайся":

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