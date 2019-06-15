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Почему клубника дорогая: эксперт объяснил непривычно высокие цены

15 июня, 11:49

Самые низкие цены на эту ягоду бывают именно в середине июня

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Температура начала лета повлияла также на цены, да и на урожай фруктов и ягод. Июнь в 2019-м году выдался необычайно жарким и клубника в этом году появилась на прилавках на неделю раньше, чем в прошлом году.

Руководитель информационно-аналитического отдела "Инфо-Шувар" Татьяна Гетьман также говорит, что нынешние цены на клубнику можно считать минимальными в этом году. А самые низкие цены на эту ягоду бывают именно в середине июня.

"Цены, конечно, выше, чем год назад. Потому что погодные условия в этом сезоне не благоприятствовали хорошему урожаю. Транспортировать сегодня ягоду из южных регионов сложно, потому что там шли дожди, и она наполнена водой. В западных регионах были тоже не лучшие погодные условия. Сейчас производители из этих регионов тоже вступают в игру, но там урожай тоже меньше, чем год назад. В прошлом году вообще был рекордный урожай", – говорит Татьяна Гетьман.

Напомним, глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко уверяет, что в ближайшее время цены на овощи нового урожая, входящие в борщевой набор, подешевеют.

Ранее эксперт рассказал, почему в Украине в разы больше, чем в Европе, "скачут" цены на овощи в течение года

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Цены в июне: почему такие дорогие огурцы и когда пора варить варенье из клубники".


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Тег цены, рынок, урожай, продажа, клубника

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Сегодня

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