/ Фото: nord-stream.com

Почему США медлят с санкциями против "Северного потока – 2": эксперт поделился версией Евгения Давыденко https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA 2019-08-03T08:12:00+03:00 Экономика Америка создает вокруг проекта шлейф «рискованного» вложения, говорит специалист

Власти США сознательно медлят с санкциями против "Северного потока – 2"- газопровода из России в Германию через Балтийское море. Такое мнение сайту "Сегодня" высказал президент Центра глобальных студий "Стратегия XXI" Михаил Гончар.

"Американский замысел с продолжительными санкционными обсуждениями, принятием CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций", 2017 – Ред.) <…> США такой неторопливой квазисанкционной политикой, дискуссиями, создали поле неопределенности вокруг этого проекта, чем повысили его риски", – отметил он.

США, по его мнению, оттягивают введение санкций, чтобы заставить "Газпром" максимально потратиться на проект и отвлечь Россию от финансирования военных действий на территориях других государств.

"Эта неопределенность имела стратегическую цель – заставить "Газпром" потратиться как можно больше, зарыть как можно больше денег на дно Балтики. Что "Газпром" успешно и делает. А теперь, когда деньги пошли не на поддержку режима в Венесуэле или на войну в Сирии или в Украине – теперь еще врежут санкциями для полного счастья "Газпрома"", – говорит Гончар.

Подробнее о последствиях американских ограничений для "Северного потока – 2" читайте на сайте "Сегодня" - Санкции против "Северного потока – 2": смогут ли США "зарубить" планы России

Напомним, вероятность введения санкций против "Северного потока – 2" уже вызывала бурную реакцию Кремля. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко сказал, что "подобные заявления – это негодный политический инструмент".

В то же время проект столкнулся с трудностями прокладки в Европе, из-за чего срок запуска "Северного потока – 2" перенесли на вторую половину 2020 года. На отсрочку по проекту повлияла Дания. Копенгаген до сих пор не согласовал маршрут трубопровода. Оператор Nord Stream 2 ждет ответа уже по третьему варианту маршрута – таким образом Дания более двух лет не дает "добро" на проект.

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