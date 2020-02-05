Пограничники рассказали, куда ездили украинцы в 2019 году: популярные направления

Вырос показатель пассажиропотока как в направлении ЕС, так и в направлении стран, известных морскими курортами

/ Фото: dpsu.gov.ua

Паспортный контроль на украинской границе в 2019 году прошло 102 млн человек. Граждане Украины, для которых оформление документов в Европу в 2020 году подорожает, предъявляли свой паспорт на границе 75 млн раз. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Поездки украинцев за границу участились – в 2018 году пограничники оформили документы граждан нашего государства в 71 млн случаев, что на 4 млн меньше прошлогоднего показателя.

При этом сухопутную границу со странами ЕС украинцы пересекли 30,5 млн раз (на въезд и на выезд по 15 млн). Этот показатель вырос на полмиллиона по сравнению с 2018 годом.

Тенденция к росту пассажиропотока в ЕС наблюдалась еще до наступления безвиза, говорят в Госпогранслужбе.

"К примеру, в 2014 году границу с ЕС пересекло 22,5 млн наших соотечественников, в 2015 году этот показатель вырос на один миллион, а 2016 увеличился еще на два миллиона", – приводят данные пограничники.

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Также один из самых высоких показателей по пересечению государственной границы Украины дали международные аэропорты. Самолетами в 2019 году путешествовали более 15 млн украинцев (разница с показателем 2018 года составила более чем 3,5 млн человек в пользу показателя 2019 года), причем как на выезд так и на въезд было оформлено по 7,5 млн украинских пассажиров.

В сухопутном сообщении в направлении Польши проследовали 9,9 млн украинцев (столько же было и в 2018 году), в Россию – 3,9 млн граждан Украины (что меньше показателя 2018 года на 6%), а в Венгрию – 3,4 млн человек (на 5% больше).

Украинцы едут и в Молдову (1,4 млн), Беларусь и Румынию (по 1,2 млн), Словакию (1 млн).

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Среди туристических стран украинцы отдали предпочтение Катару (+ 37%), Египту (+ 36%), Грузии (+ 23%), Турции (+ 21%), ОАЭ (+ 20%), Кипру (+ 15%).

Кроме того, отмечалось увеличение потока наших соотечественников в европейские страны, говорят пограничники.

В частности, в Германию (+ 31%), Италию (+ 26%), Португалию (в 33 раза больше), Австрию (рост в 1,9 раза), Испанию (в 1,6 раза), Грецию (+ 46%) , Францию ​​(+ 13%), Чехию (+ 38%). Также увеличилось количество пересечений границы нашими соотечественниками в направлении Канады, Норвегии, Исландии, Ирландии и Люксембурга.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в течение 2019 года "Укрзализныця" перевезла в страны Европейского Союза, где трудится много украинцев, и обратно 942,1 тысячи пассажиров, что на 14,9 % больше показателя 2018 года.

Также мы сообщали о том, что пассажиропоток аэропортов Украины в 2019 году вырос по сравнению с предыдущим 2018 годом на 18,5% и достиг 24,3 млн человек.

Кроме того, сайт "Сегодня" писал, что самыми популярными направлениями крупнейшего европейского автобусного оператора FlixBus, за полгода работы стали Киев-Варшава, Киев-Краков, Львов-Краков, Киев-Берлин и Киев-Будапешт. При этом количество перевезенных пассажиров и коэффициент занятости кресел на украинских маршрутах за шесть месяцев в компании не озвучили. Однако FlixBus планирует увеличивать количество линий из Украины в Польшу, Германию, Чехию и Венгрию, а также открывать новые линии в Южную Европу и страны Балтии.

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