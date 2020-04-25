Польская компания получила все разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe

Строительство морской части Baltic Pipe начнется в этом году, а завершится через два года

Польский газовый оператор Gaz-System S.A объявил, что получил все разрешительные документы на строительство газопровода Baltic Pipe, который может снизить зависимость Польши от российского газа. Компании позволили приступить к строительству как сухопутной, так и подводной частей.

В среду Западнопоморский воевода выдал разрешение на строительство морского участка газопровода Baltic Pipe в Польше.

"Получение этого разрешения означает, что Gaz-System может начать строительство всех газопроводов и объектов Baltic Pipe в Польше, как в море, так и на суше. Вскоре мы тоже подпишем контракт на выполнение строительно-монтажных работ для морского газопровода", – сказал президент компании Томаш Стемпень.

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В сообщении Gaz-System отмечается, что часть будущего газопровода построят по современной технологии микротоннелирования, то есть примерно 600 метров трубы проложат под береговой линией, что позволит оставить нетронутыми морское побережье, а также пояс дюн и прибрежные скалы.

Ожидается, что строительство морской части Baltic Pipe начнется в этом году, а завершится через два года. Сдать в эксплуатацию этот газопровод планируется 1 октября 2022 года.

Трубопровод Baltic Pipe протяженностью 900 км позволит поставлять природный газ из Норвегии через Данию в Польшу и другие страны региона, а также осуществлять поставки газа из Польши в Данию и Швецию. Поставку газа предполагается начать в октябре 2022 года, что совпадет с окончанием долгосрочного контракта Польши с "Газпромом".

Стоимость газопровода оценивается в 1,6-2,1 млрд евро, затраты поделят поровну между собой датская Energinet and Gaz-System.

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Польская госкомпания PGNiG в течение последних 11 лет приобретает лицензии на добычу на норвежском континентальном шельфе с целью поставок в Baltic Pipe. Сейчас компания владеет акциями 25 лицензий в регионе.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что Польша в конце 2022 года расторгнет контракт с российским "Газпромом" на поставку 10 млрд куб. м газа в год, т.н. Ямальский контракт. Государственная нефтегазовая компания PGNiG 15 ноября 2019 года после получения необходимых корпоративных разрешений направила в "Газпром" и "Газпром экспорт" декларацию о расторжении с 31 декабря 2022 года контракта на покупку и продажу природного газа, заключенного 25 сентября 1996 года.

Польша планирует полностью избавиться от зависимости от российского газа, благодаря газопроводу Baltic Pipe и LNG-терминалу в Свиноуйсьце.

Также сайт "Сегодня" писал о том, что правительства США и Украины договорились о поставках в Украину сжиженного газа через терминалы в Польше в объеме 6-8 млрд кубометров ежегодно с последующей его транспортировкой в европейские страны через хаб на базе украинских подземных хранилищ.

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