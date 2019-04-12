Порошенко рассказал о борьбе Украины с "Северный потоком – 2"

Президент обсудил строительство российского газопровода с канцлером Германии

Фото: nord-stream.com.

Украина продолжает свою борьбу против строительства газопровода "Северный поток – 2", 1000 километров которого уже проложила Россия. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Северный поток – 2" не является новой [темой] в дискуссиях между Украиной и Германией, между Украиной и Европейским Союзом. Мы твердо заявляем, что мы не прекратили нашу борьбу за то, чтобы остановить строительство "Северного потока – 2", предложив немецким компаниям участие в управлении украинской газотранспортной системой", – сказал Порошенко на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

Президент Украины подчеркнул, что наличие стратегического партнерства демонстрирует, что стороны могут обсуждать любые вопросы.

"Пока что позиция Германии – это защитить Украину и обеспечить безопасность. Механизмы защиты этой безопасности пока что мы видим по-разному: Германия – в виде гарантирования определенного объема прокачки [газа через украинскую ГТС], мы видим – в остановке строительства этого газопровода", – сказал он.

Порошенко также подчеркнул, что Украина видит в этом проекте "Северный поток – 2" "серьезный политический окрас и угрозу для Украины. "Могу заявить, что наши переговоры в Германии в этой сфере продолжаются", – сказал он.

В свою очередь, Меркель подтвердила слова Порошенко, подчеркнув, что "наше стратегическое партнерство может выдержать определенные разногласия". Канцлер Германии вновь заявила, что Украина должна оставаться транзитной страной. По ее словам, она говорила президенту Российской Федерации Владимиру Путину, что проект "Северный поток – 2" не оставит Украину без транзита газа.

Напомним, ранее в США признали, что не получилось отговорить Германию и другие европейские страны отказаться от "Северного потока – 2". При этом США работают с Германией для гарантий продолжения поставок энергоносителей через территорию Украины.

Напомним, 4 апреля Европарламент принял обновленную Газовую директиву, которая позволит расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности "Северного потока — 2". Финальное решение по вопросу примет Совет ЕС. Все технические процедуры ЕС намерен выполнить до конца 2019 года.

Как позитивное голосование повлияет на российский "Газпром", "Сегодня" узнали у экспертов. По мнению экономиста Александра Охрименко, Газовая директива ставит под контроль Европы сам "Газпром", поскольку по сути она направлена на уничтожение его статуса как монополиста. Подробнее читайте в материале: "Cделает ли Газовая директива "Газпром" более сговорчивым: эксперты оценили решение ЕС".

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две немецкие компании – BASF и Uniper.

Национальное энергетическое агентство Дании 27 марта приняло промежуточное решение по "Северному потоку – 2". В "Нафтогазе Украины" заявили, что таким образом Дания выступила против строительства газопровода в своих территориальных водах. Но оператор строительства "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG опроверг эту информацию. В компании подчеркнули: энергетическое агентство запросило дополнительную экологическую экспертизу проекта, а не запретило его. Позже пресс-служба агентства уточнила, что "не может подтвердить, что ведомство сказало "нет" проекту Nord Stream 2".

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