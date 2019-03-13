Посевная кампания в Украине набирает обороты: появились новые данные

Посевные площади зерновых и зернобобовых культур увеличились до 258 тыс. га

Фото: Pixabay

Посевная кампания в Украине набирает обороты: появились новые данные //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d67/ca6/5c7d67ca691c0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d67/ca6/5c7d67ca691c0.jpg 2019-03-13T19:34:00+02:00 Экономика Посевные площади зерновых и зернобобовых культур увеличились до 258 тыс. га

Сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур уже проводится в 14 областях, посевная площадь по состоянию на 13 марта достигла 258 тыс. га, или 11% к прогнозу (2,3 млн га). Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Аграрии засеяли яровым ячменем 177 тыс. га (11%), горохом – 67 тыс. га (19%), пшеницей – 10 тыс. га (6%) и овсом – 5 тыс. га (2%).

Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Владимир Топчий заявил, что посевная кампания началась на месяц раньше благодаря благоприятным погодным условиям.

"Наши аграрии имеют достаточное ресурсное обеспечение для проведения сева яровых зерновых культур в оптимальные сроки и с соблюдением всех технологических требований", – добавил он.

Пресс-служба также отметила, что, по данным регионов, аграрии полностью обеспечены семенами (684 тыс. т).

Напомним, по состоянию на 4 марта посевная кампания проходила в пяти областях, а общая площадь составляла 22,5 тыс. га, или 1% к прогнозу.

7 марта сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур уже проходил в семи областях, а посевная площадь достигла 58 тыс. га, или 3% к прогнозу. По состоянию на 11 марта посевная кампания проводилась в 11 областях (159 тыс. га, или 7% к прогнозу).

Ранее заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что мировые цены на нефть и рекордный урожай зерновых помогли снизить инфляцию в Украине в 2018 году, однако в 2019 году влияние этих факторов будет ослабевать. Он напомнил, что в 2018 году Украине удалось собрать более 70 млн т зерновых, а в этом году ожидается около 66 млн т.

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