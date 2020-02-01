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Последствия Brexit для Европы: эксперт обещает проблемы из-за "заробитчан"

1 февраля, 14:22

Виталий Рябошапка

Великобритания вышлет из страны многочисленных "польских сантехников" и "литовских рабочих"

/ Фото: Reuters

После выхода Великобритании Евросоюз ждут не только торговые войны. Еще одна угроза может быть связана с миграционными процессами.

Так, по данным британского правительства, по состоянию на 1 января нынешнего года в Великобритании работало и постоянно проживало 3,5 миллиона граждан стран Европейского Союза. Теперь им придется уезжать. И в Британии уже идет активная пропагандистская кампания по созданию негативного имиджа европейских "заробитчан" – польских сантехников, литовских рабочих и т.д.

"Эти люди, когда они выедут и кинутся искать работу у себя на родине, вдруг выяснят, что места заняты. В Голландию, Германию тоже поехать не получится в силу ряда причин. Та же Германия сейчас, кстати, активно принимает украинцев по безвизу – более дешевые, менее избалованные и т.д. И вот все это вызовет претензии к Европейскому Союзу, даст почву для роста евроскептицизма и каких-то социальных потрясений", – прогнозирует Павел Рудяков, директор информационно-аналитического центра "Перспектива".

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Подробнее о проблемах, с которыми столкнется Евросоюз после выхода Великобритании, читайте в материале "Brexit состоялся: вызовы для Евросоюза и шансы для Украины".

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Украинских работников в Евросоюзе, на чьи места захотят вернуться местные из Великобритании, действительно немало. Больше всего их в Польше, хотя отношение поляков к украинским заробитчанам граничит с откровенной враждой и даже ненавистью.

Как известно, 31 января Великобритания вышла из Евросоюза, членом которого была с 1973 года. Брекзит в Лондоне отмечали массовыми гуляниями, на которых даже сожгли флаг ЕС.

Все подробности в спецтеме Brexit

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Германия Польша Лондон заробитчане ЕС торговая война Brexit

Источник: Сегодня

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