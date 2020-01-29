В ЕС рассказали, кто больше всего пострадает от Brexit

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Выход Великобритании из Европейского союза неизбежно приведет к негативным последствиям для британской экономики. Об этом заявил главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье.

Выступая в понедельник в Королевском университете в Белфасте (Северная Ирландия), он отметил, что поставленная Лондоном цель "вернуть себе контроль" на самом деле означает "создание торговых барьеров, которых сегодня не существует".

"Даже без Великобритании ЕС образует единый рынок из 450 миллионов человек, по-настоящему глобальный рынок. Наша экономическая мощь позволяет нам... говорить на равных с другими сверхдержавами по таким вопросам, как экономика, изменение климата, безопасность и торговля", – сказал он.

Северная Ирландия станет наиболее пострадавшей от Brexit частью Великобритании, отметил Барнье. Он напомнил, что первоначальный вариант соглашения с правительством Терезы Мэй предусматривал временное решение, при котором вся Великобритания образовала бы единую таможенную территорию с ЕС. Подписанный с правительством Бориса Джонсона протокол более сложен. Он позволяет Северной Ирландии оставаться на таможенной территории Великобритании и в то же время иметь доступ к единому рынку ЕС без тарифов, квот, проверок или контролей.

"Внедрение этой новой системы будет большой проблемой, особенно для властей Великобритании. Соглашаясь с протоколом, Великобритания согласилась с системой усиленных проверок и контроля товаров, поступающих в Северную Ирландию из Великобритании", – отметил Барнье.

Естественно, это чревато негативными экономическими последствиями, но позволяет избежать "жесткой границы" на острове Ирландия и защитить экономику, охватывающую все Британские острова.

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Барнье призвал неукоснительно выполнять условия протокола, который не может быть пересмотрен под предлогом реализации.

"Мы будем внимательно следить за правильным применением (Соглашения о выходе – Ред.)", – подчеркнул главный переговорщик ЕС.

Переговоры о будущем партнерстве между Европейским союзом и Великобританией, которые предстоит провести за 11 месяцев переходного периода после Brexit, будут "огромным вызовом", считает Барнье. Он пообещал, что и в этот очень короткий срок сторона ЕС сделает "все от нее зависящее", чтобы добиться результата.

"Мне не ясно, решит ли Великобритания, покидая ЕС и его единый рынок, отказаться также и от европейской социальной и регулятивной модели. Это ключевой вопрос, и мы ждем ответа. Потому что этот ответ будет ключевым для наших будущих отношений", – сказал он.

Барнье подчеркнул важность сохранения высоких стандартов единого рынка ЕС, которые "являются основной частью его конкурентного преимущества".

"Великобритания стоит перед выбором. Наша цель, цель ЕС заключается в создании тесного экономического партнерства, основанного на равных условиях. Это единственный способ достичь действительно безупречной сделки", – заявил главный переговорщик ЕС.

По его словам, сделка должна быть выгодной обеим сторонам, справедливой для их работников, налогоплательщиков, бизнеса и для внешнего мира.

"И, конечно, глубокое партнерство не может ограничиваться торговлей, оно должно также охватывать нашу внутреннюю и внешнюю политику, сферу безопасности и обороны", – отметил Барнье.

"1 февраля 27 стран-членов ЕС откроют новую главу своей истории. Они будут продолжать разбирать барьеры между собой. И будут делать это без Великобритании. Но мы будем готовы строить тесные отношения со страной, которая останется нашим партнером, союзником, другом", – заявил в заключение главный переговорщик ЕС.

Ранее сообщалось, Лондон перестал быть ведущим мировым финансовым центром из-за Brexit.

Ранее сообщалось, что экономический ущерб Великобритании из-за выхода из Европейского Союза уже достиг 170 млрд долларов. Такую оценку Brexit дал сайт Bloomberg со ссылкой на собственные исследования. В отчете отмечается, что британская экономика сейчас на 3% меньше, чем она могла бы быть. В частности, инвестиции в бизнес были более сдержанными, а годовой рост сократился вдвое – с 2% до 1%.

В свою очередь, Украина готовится к торговле с Британией после Brexit.

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