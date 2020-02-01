Brexit состоялся: вызовы для Евросоюза и шансы для Украины

Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Великобритания вышла из Европейского Союза. Под бой Биг-Бена, слезы одних британцев и радостные возгласы других в ночь с 31 января на 1 февраля 2020 года в Европе началась новая эра. Какой она будет – сегодня точно не знает никто. Если экономические модели новых реалий хотя бы приблизительно подсчитаны и сверены, наверняка предсказать политические последствия Брекзита как для самой Британии, так и для Евросоюза сложно. Уж слишком сложны и богаты варитивностями взаимоотношения внутри ЕС и Великобритании.

Станет ли заразительным пример Лондона для других членов ЕС? Воодушевятся ли евроскептики, и без того в последнее время набирающие в Европе вес, пойдут ли в победный бой за умы граждан? Не ждет ли Европу волна референдумов, подобных британскому?

А что ждет саму Великобританию? Сумеет ли она решить вопрос Северной Ирландии и Шотландии, не поддержавших выход? Еще свежа в памяти многолетняя кровопролитная борьба ирландцев за воссоединение Ирландии и Северной Ирландии, и наследники террористической ИРА снова поднимают голову. Шотландия официально запросила у Лондона разрешения на повторный референдум о независимости. Лондон отказал, но очевидно, что после Брекзита натиск шотландцев только усилится.

Наконец, как Брекзит коснется Украины? Ведь в лице Британии мы теряем в ЕС влиятельных покровителей и партнеров?

Ответы на эти вопросы дают эксперты сайта "Сегодня".

"Брекзит несет серьезные политические вызовы для Британии"

Илья Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего":

- Брекзит, безусловно, повлияет на уровень евроскептицизма в Европе. Для евроскептиков, для европейских правых это яркий пример провала европейского проекта. Тем не менее говорить о том, что сейчас за Британией последуют другие государства, я бы не стал.

Есть страны, которые потенциально, в будущем могут при определенных обстоятельствах запустить референдум, подобный британскому. Та же Италия, например, – из-за экономических проблем, финансовых, и потому, что сейчас там при власти элиты, которые скептически относятся к ЕС. Но я не думаю, что это произойдет.

Тем более, мощное символическое значение самого Брекзита немного упало, потому что процесс затянулся, вышел сложным, сопровождался политическим кризисом в самой Британии. То есть ожидания, которые были три года назад, не оправдались, впечатление скомкано. Люди, прежде чем поддаться на призывы политиков, будут думать: а нужно ли это нам?

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Кроме того, основные электоральные циклы в Европе прошли, выборы в Европарламент прошли, во всех странах практически тоже. Площадок, на которых можно консолидировать электорат вокруг Брекзита, нет. Таким образом, для Евросоюза время, чтобы сейчас завершить Брекзит, хорошее. Политических спекуляций и попыток сыграть на выходе Британии внутри ЕС будет меньше, чем могло бы быть. Ну, заведут правые свою старую песню: вот смотрите, какой Евросоюз плохой, Британии будет лучше и так далее. Но особого какого-то отклика не будет. Потому что тоже сложно сказать, будет ли Британии лучше. Это мы узнаем лишь через несколько лет.

Наконец, не стоит забывать фон, который был в момент старта Брекзита и который есть сегодня. Те проблемы, которые были первопричиной Брекзита, настроили британцев на выход – например, миграция, сегодня смягчены, ушли на второй план. Правым приходится играть на каких-то других проблемах, например, экономических. А на этом поле у них слабые позиции. У некоторых, конечно, есть неплохие программы, но в основном с экономикой у правых проблемы. В целом, как повлиял Брекзит на евроскептические настроения в Европе, мы узнаем лишь в ходе следующего электорального цикла.

Ведь не стоит забывать, что Брекзит несет серьезные политические вызовы и для самой Британии. Я имею в виду проблемы Северной Ирландии, проблемы Шотландии. По Северной Ирландии правительство сумело купировать противоречия, договорившись о работе регионального парламента. Но при этом непонятно, что будет дальше. Потому что этот парламент может в любой момент развалиться, как это было три года назад.

А проблемы, которые лежали между Лондоном и регионами, никуда не исчезли. Например, вопрос границы Северной Ирландии. За год, пока будет переходной период, Британия должна договориться с ЕС по торговому соглашению. И если они не договорятся, это станет дополнительным раздражителем для Северной Ирландии. Потому что надо же понять, какими будут границы Британии в 2021 году – после разрыва всех связей с ЕС. Поэтому я бы сказал, что сейчас многое зависит от результатов политических торгов.

Надо понимать, что сейчас одна из ключевых проблем центрального правительства Британии – недостаточная легитимность в регионах. Ведь Лондон имел оппозицию не только среди ирландских националистов – в последнее время Джонсона не поддерживали и ирландские протестанты – юнионисты. Большая часть населения Северной Ирландии и Шотландии настроена против Брекзита, против правительства и против правой идеологии Джонсона. И это будет для него большим вызовом в ближайший год.

Шотландия, разумеется, будет настаивать на повторном референдуме о выходе из Британии. В целом эта карта будет разыгрываться еще долго. Это то, на чем пришли к власти шотландские националисты. Разумеется, Лондон повторный референдум провести не позволит. И все что останется шотландцам – выйти на улицы.

"Будет почва для евроскептизима"

В тренде Великобритания вышла из Евросоюза: все подробности Brexit

Павел Рудяков, директор информационно-аналитического центра "Перспектива":

- Прямого влияния Брекзита на евроскептицизм нет и быть не может. Дело в том, что евроскептицизм, который действительно в больше или меньшей мере распространен в ряде государств "старой Европы", вызван, в первую очередь, недовольством ряда политических сил и больших национальных капиталов и групп, стоящих за этими силами соотношением национального и наднационального уровней в ЕС.

Европа в какой-то момент – после большого расширения конца 90-х и 2004 года – довольно сильно зарегулировала экономические отношения, передав большую часть полномочий на наднациональный уровень. В то же время национальные капиталы хотели бы больше влиять на принятие решений, хотели бы, чтобы их интересы учитывались в большей мере. И это противоречие сохраняется, являясь первопричиной евроскептицизма.

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Но есть другие последствия, которые может повлечь и, очевидно, повлечет за собой Брекзит. Это появление и рост евроскептицизма в странах так называемой "новой Европы", "молодой Европы", "бедной Европы". Имеется в виду Прибалтика, Венгрия, Словакия, Чехия, частично Польша. О чем речь? В Евросоюзе заканчивается разработка и формирование бюджета на 2021-2027 годы. В связи с выходом Британии, которая была крупнейшим донором бюджета Евросоюза (ее взнос составлял 13 миллиардов), сокращаются дотационные выплаты из солидарных фондов Еврсоюза для указанных стран. Для некоторых стран это критическое сокращение. Уменьшение дотаций – серьезный удар. В связи с этим выход Британии обостряет претенциозность таких стран. Потому что они теряют деньги на этом. Да, там часть потерь будут компенсированы немцами и другими. Но все равно дотации сократятся.

И вот такой меркантильный финансовый подход, я бы назвал его "евромеркантильностью", может вызвать различные недовольства, усложнение взаимоотношений внутри ЕС. Этим странам некуда отступать: им больше как в солидарных фондах ЕС денег взять неоткуда.

Еще одна угроза может быть вызвана миграционными процессами. По данным британского правительства, по состоянию на 1 января нынешнего года в Великобритании работало и постоянно проживало 3,5 миллиона граждан стран Европейского Союза. Теперь им придется уезжать. В Британии уже идет активная пропагандистская кампания по созданию негативного имиджа европейских "заробитчан" – польских сантехников, литовских рабочих и т.д.

А эти люди, когда они выедут и кинутся искать работу у себя на родине, вдруг выяснят, что места заняты. В Голландию, Германию тоже поехать не получится в силу ряда причин. Та же Германия сейчас, кстати, активно принимает украинцев по безвизу – более дешевые, менее избалованные и т.д. И вот все это вызовет претензии к Европейскому Союзу, даст почву для роста евроскептицизма и каких-то социальных потрясений.

"Хорошая возможность для выгодных переговоров"

Владимир Фесенко, политолог, директор Центра политических исследований "Пента":

- Начну с самого неприятного для Украины. В Евросоюз вместо Великобритании, как на это намекал наш президент Владимир Зеленский в Давосе, Украину не возьмут. Будем реалистами. Окно возможностей не приоткрывается, просто меняется его конфигурация. Никаких принципиально новых возможностей для вступления в Евросоюз с уходом Великобритании для нас не появляется.

Да, конечно ЕС нужно компенсировать потерю Великобритании. Но надо понимать, что в Евросоюзе есть принципиальные противники расширения. Особенно на восток. Совсем недавно, в частности, об этом заявила Франция.

Есть еще одно последствие, которое можно назвать неприятным для Украины. Ввиду того, что британцы выходят из руководящих органов ЕС, учитывая их поддержку Украины в предыдущие годы, мы, конечно, чуть-чуть потеряем. В том же Европарламенте. Но не сказал бы, что эта потеря будет критичной – может, немного меньше нас станут поддерживать. Не стоит особо волноваться по этому поводу. Так или иначе, нам нужно активно работать и с разными странами и с разными группами, расширяя число союзников в европейских институтах власти.

Но с другой стороны, Брекзит также открывает для нас новые возможности. В первую очередь – возможность усилить наши торгово-экономические позиции в Европе. Наши европейские партнеры часто ведут себя эгоистично. Не нужно думать, что все, что предлагает Брюссель, хорошо для Украины. Далеко не всегда. Особенно в сфере экономики. И потому нам нужно бороться за свои интересы, отстаивать их, не идти слепо на любые уступки. И вот раз такая слабина появилась у Евросоюза, надо этим воспользоваться и попытаться продвигать наши интересы, прежде всего в торговых отношениях. И, кстати, Украина старается это делать и Европа уже готова идти навстречу. На саммите Украина-ЕС Евросоюз согласился, что да, надо корректировать договор о Евроассоциации, дать больше возможностей для Украины.

Ну и, конечно, новые возможности появляются в плане защиты наших интересов в отношениях с Великобританией. Сейчас хорошая возможность для качественных, выгодных для нас переговоров с Великобританией по зоне свободной торговли, по принципам торговых отношений, различным экономическим и политическим договорам, которые Британия будет подписывать и переподписывать после Брекзита. То есть часть опыта, который есть с Евросоюзом, можно перенести на Британию и при этом постараться укрепить свои позиции. То есть как это ни парадоксально, но вот это неприятное для Евросоюза событие дает нам пусть небольшие, но возможности. Тем более что Великобритания очень хорошо относится к Украине.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали о том, с каким настроением Брюссель "отпускает" Лондон. Подробности – в сюжете.

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