"Пока, ЕС": в центре Лондона сторонники Brexit сожгли флаг Евросоюза

Около 200−300 сторонников ЕС шли от Даунинг-стрит к офису Европейской комиссии в Лондоне

/ Фото: Getty Images

В Лондоне возле Даунинг-стрит сторонники Brexit сожгли флаг Европейского Союза за несколько часов до выхода Великобритании из блока.

Об этом сообщает Reuters.

В это время другие сторонники Brexit высмеивали людей, которые поддерживают членство в ЕС.

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Около 200−300 сторонников ЕС шли от Даунинг-стрит к офису Европейской комиссии в Лондоне.

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Полиция сформировала линию, чтобы разделить две группы.

Сторонники Brexit пели "Позор тебе, позор тебе", "Лузеры, лузеры" и "Пока, ЕС" на мелодию Auld Lang Syne — эту песню принято выполнять на прощание.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Великобритания выходит из Евросоюза. "Разводу" с ЕС предшествовали скандалы, референдумы и многочисленные кадровые перестановки в правительстве.

Напомним, выход из состава Европейского Союза уже стоил Великобритании более 170 млрд долларов, и в будущем Brexit может очень сильно ударить по банковской системе королевства, обрушив национальную валюту – фунт стерлингов.

Все подробности в спецтеме Brexit

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