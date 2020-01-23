В Польше все сильнее ненавидят украинцев – доклад Совета Европы

Среди поляков становится все больше украинофобов

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В Польше растет атмосфера нетерпимости, расизма и ксенофобии в отношении украинцев.

Об этом говорится в отчете "О защите национальных меньшинств в Польше", подготовленном и 23 января опубликованном консультационный комитетом Советом Европы по Рамочной конвенции о защите нацменьшинств.

Наблюдение за положением национальных меньшинств велось с 2014 по 2020 год.

"Правовая база, защищающая права национальных меньшинств в период мониторинга, в значительной степени не изменилась", – говорится в документе.

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Отмечается значительный прогресс в интеграции сообщества ромов в Польше, в особенности – в области образования. В то же время не наблюдается никакого прогресса в отношении признания силезцев этническим меньшинством, а их языка – региональным

Также в Совете Европы отметили искуственное занижение в отчетах показателей высказываний на почве ненависти и инцидентов, мотивированных ненавистью.

"Причем наиболее уязвимой группой являются мусульмане, а также еврейское меньшинство, цыгане и все чаще украинцы", – говорится в докладе.

Напомним, ранее в польском городе Владыславово жестоко избили двух братьев-украинцев, которые легально приехали в Польшу по шестимесячным рабочим визам.

А в ноябре из вуза отчислила студентку-полячку, которая выложила в сеть видео с оскорблениями в адрес украинки.

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