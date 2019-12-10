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Поставки газа из России без контракта будут контрабандой – Коболев

10 декабря, 11:03

Глава "Нафтогаза" объяснил, почему транзит без договора невозможен

Андрей Коболев

Андрей Коболев / Фото: "Нафтогаз Украины"

Транзит российского газа через Украину без нового контракта с "Газпромом" является нереальным. Об этом заявил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев, комментируя переговоры по газу в "нормандском формате".

"Мне неизвестны юридические конструкции, которые позволяют, не имея контракта на транспортировку газа, особенно когда эта транспортировка происходит в пределах разных границ, транспортировать газ и не иметь контракта", - сказал Коболев в эфире одного из украинских телеканалов.

При этом, по словам Коболева, если газ продолжит поступать в украинскую газотранспортную систему (ГТС), он будет накапливаться в подземных хранилищах (ПХГ) как "газ неопределенного собственника" для дальнейших разбирательств.

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Он уточнил, что в уголовном праве такие поставки будут трактоваться как контрабанда. Коболев также отметил, что их трудно будет осуществить технически, так как в отсутствие шиппера или идентифицированного назначения будет непонятно, куда направить газ – в Румынию, Польшу, Словакию или Венгрию.

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Напомним, также Коболев рассказал, грозит ли Украине очередная газовая война по сценарию тех, что устраивала Россия в 2006 и 2009 годах.

Как сообщалось, в рамках "нормандского саммита" 9 декабря Россия и Украина обсудили газовую тематику. Однако, по словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, эти переговоры не обнулили взаимные судебные претензии России и Украины по газовым вопросам.

Видео: Громадське телебачення

Как известно, срок действия контракта Украины и России на транзит газа истекает в конце декабря 2019 года, а новое соглашение еще не заключено. Сейчас ведутся переговоры по этому вопросу в трехстороннем формате Украина – Россия – ЕС. При этом российский газовый монополист "Газпром" выдвинул требования в Украине.

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газ Россия контрабанда Украина Нафтогаз Украины транзит газа Андрей Коболев

Источник: Интерфакс-Украина

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