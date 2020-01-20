Поставки российского газа в Украину: Коболев объяснил

"Нафтогаз" не ведет переговоров о прямых поставках российского газа в Украину.

Об этом заявил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев 19 января в эфире "Реальной политики с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24".

"Важно понимать, что украинское законодательство, регулирующее газовую сферу, было существенно либерализовано. Это был осознанный процесс, который начало еще правительство Яценюка. И потом постепенно он (процесс – Ред.) дошел до кульминационной точки в декабре прошлого года, когда оператор украинской ГТС, который и управляет всеми потоками газа высокого давления, вышел из состава группы НАК "Нафтогаз Украины" и стал независимой компанией. Так называемый анбандлинг", – отметил он.

По словам Коболева, в данный момент времени, если с российской стороны та компания, которая имеет право на экспорт газа, а такой компанией в данный момент времени является "Газпром", решит поставлять газ какому-либо покупателю на территории Украины – запрета это делать в данный момент не существует.

"Если у "Газпрома в Украине есть контрагент, который подпишет контракт, и они договорятся о поставках газа, то эта независимая компания в рамках выполнения стандартных правил рынка, будет обязана предоставить мощности, заключить контракт на бронирование этих мощностей, и когда они будут оплачены, она будет обязана принять газ со стороны Российской Федерации и протранспортировать этот газ туда куда клиент, который находится в Украине, даст инструкцию.Теоретически это может быть любая компания. "Нафтогаз" в данный момент времени подобных переговоров не ведет", – резюмировал Коболев.

Как известно, Украина не закупает газ напрямую у "Газпрома" с ноября 2015 года. Ранее "Нафтогаз" уже допускал возобновление прямых поставок газа из России в 2020 году.

Напомним, 30 декабря переговоры России и Украины о транзите газа завершились подписанием контракта. Сайт "Сегодня" уже рассказывал о том, что получит Украина от заключения нового соглашения о транзите. Основой газового компромисса стало положение, что "Газпром" заплатит 2,9 млрд долларов – компенсацию по решению Стокгольмского арбитража –живыми деньгами, а не газом. А Украина, в свою очередь, откажется от дальнейших исков к "Газпрому" на сумму около 12 млрд долларов. Кроме того, стороны обнулили все судебные претензии друг к другу.

Еще 27 декабря "Нафтогаз" подтвердил получение денегот "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.

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