Потребительские настроения украинцев вышли на уровень 2008 года

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Индекс потребительских настроений в августе повысился на 7,6 пункта по сравнению с июлем, когда составлял 88 пунктов, – до 95,6. Это следует из результатов исследования, которое провело агентство Info Sapiens при содействии инвестиционной компании Dragon Capital.

В то же время индекс текущего положения вырос на 6,6 пункта до 83,5. При этом индекс текущего личного материального положения составил 77,4 (+6,9 пункта), а индекс целесообразности крупных покупок увеличился до 89,6 (+6,3 пункта).

Индекс экономических ожиданий в августе поднялся на 8,3 пункта до 103,6. Его составляющие изменились так:

индекс ожидаемых изменений личного материального положения увеличился до 94,3 (+7,4 пункта);

индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года вырос до 106,9 (+7,4 пункта);

индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших пяти лет поднялся до 109,6 (+10 пунктов).

"Такие уровни индекса потребительских настроений наблюдались в Украине в период 2004-2008 годов (до августа 2008 года), а затем в течение трех месяцев (апрель-июнь) в 2010 году. Таким образом, значение индекса потребительских настроений вернулись на уровень до кризиса 2008-2009 годов", – сообщили аналитики.

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При этом они отметили, что наибольший рост в 2019 году происходит по индексам ожиданий развития экономики.

"Индексы ожиданий развития экономики в июле-августе 2019 года даже превышают значения в 2004-2008 годах. В то же время индекс оценки текущего дохода и целесообразности делать крупные покупки в июле-августе 2019 года остается ниже уровня аналогичных индексов до кризиса 2009 года", – добавили аналитики.

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него В тренде Закон о "сплите": плюс или минус для потребителя

Новости "Сегодня" писали, что в 2011 году экономика Украины росла на 5,5%, в 2012-м – на 0,2%, а в 2013-м был нулевой показатель. Следующие два года – в 2014 и 2015 годах – она падала на 6,6% и 9,8% соответственно. С 2016-го экономика выросла на 2,4%, в 2017-м – на 2,8%, а в 2018-м – на 3,3%. В 2019 году рост экономики Украины, как прогнозирует Нацбанк Украины, составит 3%.

В то же время президент Владимир Зеленский планирует достичь роста экономики в Украине на 5-7%. Что об этом думают эксперты, читайте в нашем материале – Экономический рост на 7% в год: эксперт оценил планы Зеленского по ВВП.

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