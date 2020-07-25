Повышение пенсий в Украине: кому сколько добавили

Украинцам в очередной раз увеличили пенсии – с 1 июля в связи с плановым ростом соцстандартов минимальная пенсия выросла до 1712 грн (+74 грн). Но кроме повышения пенсий получателям минимума увеличились пенсии и другим категориям пенсионеров.

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Сайт "Сегодня" разобрался, кому и сколько добавили, а также на что еще могут рассчитывать пенсионеры в этом году.

Кто сколько получает

По данным Пенсионного фонда (ПФУ), на 1 июля 2020 года в Украине насчитывалось 11 млн 241 тыс. 834 пенсионера. Это почти на 94 тыс. чел. меньше, чем на 1 января 2020 года. Их могло быть больше, но пенсионный возраст для украинок снова повышается. Средняя пенсия по Украине – 3354 грн, это на 271 грн больше, чем на 1 января 2020 года. Но разброс получателей пенсий значительный – минимальная пенсия вдвое меньше средней, а максимально возможная – в 5 раз больше. Сколько пенсионеров получают какую пенсию – см. инфографику.

Как видно, самое большое количество пенсионеров имеют пенсию от 2000 до 3000 гривен, таких почти половина – 45,9%, или более 5 млн человек. Каждый шестой пенсионер имеет пенсию от 1500 до 2000 грн, каждый седьмой – от 3000 до 4000 грн, каждый двенадцатый – от 4000 до 5000 грн. Интересно, что в Украине людей, получающих пенсии свыше 5000 грн, больше, чем тех, кто получает 4-5 тыс. грн – таких один пенсионер из девяти. Наконец, 2,9% людей, или три человека из ста, заработали себе пенсии свыше 10 тыс. грн. Таких насчитывается более 332 тыс. чел., в том числе около 20 тыс. "суперпенсионеров", имеющих максимальные на сегодня пенсии, которые равны десяти минимальным -17 120 грн. То есть примерно каждый пятисотый украинский пенсионер получает десять минимальных пенсий.

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По подсчетам экспертов, чтобы сейчас заработать такую высокую пенсию, нужно иметь среднюю официальную зарплату за все годы трудового стажа не менее 60 тыс. грн в месяц. То есть получаемые ныне пенсии в 10 минимальных – это в основном спецпенсии: народных депутатов, госслужащих и силовиков высокого ранга, научных работников, когда они доходили до 80% от заработка, это почти втрое выше, чем для обычных трудовых пенсий. Такие спецпенсии не назначаются с мая 2016 года.

Как пояснили нам в Пенсфонде, есть еще люди, которые получают намного больше –100 тыс. грн и более ежемесячно. Но юридически это не пенсии, а выплаты от государства, например, пожизненное содержание судей. Судей-пенсионеров у нас немного, несколько сотен.

И еще один нюанс – размер пенсии отличается от размеров пенсионной выплаты. Пенсия, как видно из графики, может быть меньше прожиточного минимума для нетрудоспособных, а пенсионная выплата – не может. Поэтому минимальная сумма, которую с 1 июля получают пенсионеры, равна 1712 грн, им до прожминимума доплачивает государство. Это означает, что на самом деле пенсии не менее 1712 грн получают оценочно около 1 млн пенсионеров, или почти 10%.

Если сравнить с 2019 годом

За первое полугодие 2020 года количество пенсионеров, получающих более высокие пенсии, увеличилось. Больше всего вырос процент тех, кто имел пенсии от 2000 до 3000 грн, таких стало больше на 11,7% (на 600 тыс. чел.). Тех, кто имел пенсии размером до 2000 грн, стало меньше на 18,4% (на 340 тыс. чел.). На 2,5% (на 40 тыс. чел.) стало больше пенсионеров с пенсиями от 4000 до 5000 грн, на 1,6% (на 14 тыс. чел.) стало больше пенсионеров с пенсиями от 5000 до 10 000 грн. Наконец, число получателей пенсий свыше 10 тыс. грн увеличилось на 2,1% (на 7 тыс. чел.).

Кому добавили больше всех

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По оценкам экспертов, после повышения соцстандартов пенсии увеличились, хоть и символически, примерно у 3 млн человек, или у 30% пенсионеров.

Больше всего выиграли от повышения пенсий те, у кого они и так были высокими. Например, максимальная пенсия, составляющая 10 минимальных, выросла сразу на 740 грн. Но их доплатят только при условии, что такой пенсионер получал "урезанную" пенсию – то есть ему было положено, допустим 17 500 грн пенсии, а по закону он до 1 июля 2020 года не мог получить больше 16 380 грн.

Увеличились пенсии еще у некоторых категорий пенсионеров, за счет надбавок, начисляемых в процентах от прожиточного минимума. Это инвалиды войны – у них, в зависимости от группы инвалидности, пенсии выросли на 266-481 грн, инвалиды ЧАЭС – пенсии выросли на 166,5-211 грн, участники боевых действий – на 121 грн. Кроме того, все эти категории получили еще и дополнительные надбавки от 11 до 37 грн.

Шахтерам добавили по 222 грн. Пенсии почетных доноров (40 и более бесплатных сдач крови не менее 400 г за раз), имеющих надбавку к пенсии 10% от прожиточного минимума, причем не для пенсионеров, а для трудоспособных, увеличились на 9,1 грн. Пенсионеры с особыми заслугами перед Украиной (орденоносцы, имеющие звание "народный" или "заслуженный") дополнительно получили от 14,8 до 29,6 грн.

На 74 грн (+4,6%) стали получать больше те, кто имел минимальную пенсию или пенсионную выплату. То есть пенсионерам, которые, являясь трудоспособными, не заработали достаточного для пенсии трудового стажа (сейчас он 27 лет), и даже не заработавшим стажа вовсе, добавили столько же, сколько и тем, кто заработал себе хотя бы минимум.

Кому добавили немного или ничего

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А вот остальным пенсионерам, получающим только трудовые пенсии по возрасту выше, чем новая минимальная (1712 грн), не добавили ничего либо их прибавки оказались незначительными – от 74 копеек до 10-15 грн. Это так называемые доплаты за стаж – 1% от минимальной пенсии за каждый дополнительный отработанный год свыше 35 лет для мужчин и свыше 30 лет для женщин. С 1 июля эта доплата увеличилась на 74 копейки. Например, женщина, имеющая 38 лет стажа, получит дополнительно к пенсии около 6 (0,74х8=5,92) грн.

Не изменились пенсии у работающих пенсионеров, госслужащих, научных работников, помощников народных депутатов и тех, кому пенсии были назначены в 2019-20 годах.

Эксперты: Пенсионеров будет все меньше

Специалисты по пенсионным вопросам говорят, что почти половина пенсионеров имеют такие небольшие пенсии оттого, что у них были либо маленькие зарплаты, либо недостаточный стаж.

"У большинства тех пенсионеров, кто начинал трудиться 45-50 лет назад, достаточный трудовой стаж, 35-40 лет и более, но зарплаты были небольшие, поэтому и пенсии у них не намного выше минимальных, – разъяснил экс-замглавы Пенсионного фонда, а ныне независимый эксперт Виктор Колбун. – Сейчас ситуация для пенсионеров меняется, причем в худшую сторону: пенсионный стаж увеличивается с каждым годом и к 2028 году достигнет 35 лет. Многие люди, рожденные в 1968 году и позже, рискуют не выйти вовремя на пенсию, так как в "лихие 90-е" и "нулевые" они работали нелегально и не будут иметь такого большого стажа. Им придется трудиться еще 3-5 лет, чтобы заработать хоть минимальную пенсию. Поэтому и пенсионеров лет через 10 станет меньше, и средние пенсии тоже будут расти намного медленнее, чем сейчас".

Вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Виктор Скаршевский также отметил, что пенсионеров с каждым годом становится все меньше, но этот тренд замедляется.

"В 2016 году у нас было назначено 398 тыс. пенсий, а пенсионеров стало меньше на 340 тыс. чел., – говорит Виктор Скаршевский. – Число пенсионеров с тех пор уменьшилось с 12,4 млн чел. до нынешних 11,24 млн чел., или на 10%. Но тренд на снижение с каждым годом замедляется. При этом с 2019 года пенсий стало назначаться больше: в 2018 году появилось 353 тыс. новых пенсионеров, а в 2019-м – 379 тыс. Поэтому сложно сказать, куда пойдет тренд – с одной стороны, страховой стаж увеличивается, с другой – с 2021 года добавится 60-летних женщин-пенсионерок, с третьей – по данным Госслужбы статистики, у нас хоть немного, но растет продолжительность жизни. Скорее всего в ближайшие годы пенсионеров намного меньше не станет. Поэтому, если не начнет быстро восстанавливаться экономика Украины, то не только повышать пенсии, но даже просто их выплачивать будет все сложнее".

Ждем еще одно повышение

С 1 декабря будет еще одно повышение прожиточного минимума, для лиц, утративших трудоспособность – на 54 грн, до 1769 грн. Это значит, что минимальная пенсия увеличится также до 1769 гривен (за год на 8%), а максимальная – до 17 690 гривен. Доплаты за каждый год сверхнормативного стажа вырастут на 57 копеек. Другие надбавки также пропорционально увеличатся.

Чтобы пенсия в старости была больше, надо копить на нее смолоду. Но готова ли к этому наша молодежь – смотрите на видео:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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