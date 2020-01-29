Правительство опубликовало данные о бюджете Пенсионного фонда: детали

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Бюджет Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на 2020 год составит 448,61 млрд гривен, из них 146,83 млрд гривен – дефицит фонда, который будет покрываться за счет средств государственного бюджета. Об этом сказано в принятом 24 января постановлении Кабинета министров, текст которого размещен на правительственном портале.

Как говорится в документе, собственные доходы ПФУ утверждены на уровне 301,779 млрд гривен.

Что касается расходов бюджета фонда, то 308,67 млрд гривен собственных средств ПФУ будет направлено на пенсионное обеспечение лиц, пенсию которым назначили в соответствии с законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Еще 2,77 млрд гривен направят на выплату пенсий, назначенных согласно другим законодательным актам в части размера пенсии, на которую лицо имеет право в соответствии с законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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На пенсионное обеспечение военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава в части размера пенсии из солидарной системы в соответствии с законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предусмотрено 6,42 млрд гривен.

Финансирование административных расходов, связанных с выполнением функций, возложенных на органы Пенсионного фонда Украины, составит 5,35 млрд гривен.

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Из средств госбюджета, направляемых на покрытие дефицита фонда, на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, направят 123 млрд гривен.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что более трети украинских пенсионеров, общее количество которых в Украине составляет 11,3 млн человек, ежемесячно получают менее 2000 гривен, а от 1500 до 2000 гривен – 34,8%.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал о том, что правительство направило в парламент законопроект, который предусматривает предоставление компенсации гражданам Украины в случае задержек различных социальных и иных денежных выплат.

Недавно в эфире телеканала "Украина 24" министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что средняя заработная плата в Украине должна составлять 30-40 тысяч гривен. А средняя пенсия, по мнению чиновника, должна быть на уровне 20 тысяч гривен.

Смотрите в сюжете, сколько людей в Украине получает пенсию выше 10 тысяч гривен:

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