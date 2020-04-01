Правительство смягчило требования к самоизоляции: что разрешили делать

Украинцы, которые пребывают на самоизоляции, получили "добро" на осторожное послабление режима

После небольшого смягчения условий для предприятий торговли Кабмин позволил украинцам, которые заражены коронавирусом, но находятся в режиме самоизоляции, в неотложных случаях выходить за продуктами и лекарствами. Тем самым правительство внесло изменение в свое же постановление от 11 марта, уточнив перечень лиц, подлежащих самоизоляции.

Разрешение также распространяется и на лиц, которые контактировали с больными.

"Лица, нуждающиеся в самоизоляции, обязаны воздерживаться от контакта с другими лицами, кроме тех, с которыми совместно проживают, и от посещения общественных мест. Разрешается посещение в неотложных случаях мест торговли продуктами питания, средствами гигиены, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также учреждений здравоохранения при использовании средств индивидуальной защиты и соблюдении расстояния не менее 1,5 метра", – сказано в документе, опубликованном на сайте правительства.

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Определение лиц, которым требуется самоизоляция, и ее сроков отнесено к полномочиям лечащего врача.

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Напомним, по состоянию на 22:00 31 марта в Украине подтверждено 645 случаев коронавируса COVID-19.

При этом глава Кабмина Денис Шмыгаль заявил, что правительство рассматривает вопрос о возможном ослаблении карантина для запуска экономики, поскольку у большинства населения Украины нет финансового ресурса для трехмесячной самоизоляции.

Также мы писали о том, что в Украине возобновят работу некоторые рынки, но только те, которые выполнят все требования для работы в условиях карантина.

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