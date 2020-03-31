Заразившихся COVID-19 в Украине все больше, зафиксировано 17 летальных исходов

В общем 10 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме

По состоянию на 22:00 31 марта в Украине подтверждено 645 случаев коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

"По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 645 случаев COVID-19", – говорится в сообщении.

Реклама

Всего зафиксировано 17 летальных случаев от COVID-19 в Украине. В общем 10 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В тренде Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 31 марта

Среди выздоровевших пациенты из Днепропетровской (1), Запорожской (1), Киевской (1) и Черновицкой (7) областей.

Кроме того, отмечается, что с начала года Центр общественного здоровья Украины получил 3178 подозрений на новую коронавирусную инфекцию.

А тем временем стало известно, что вызванный эпидемией коронавируса карантин в Украине может быть продлен до второй половины мая. Решение о продлении карантина будет принимать не только МВД, но правительство коллегиально, учитывая эпидемическое развитие ситуации в стране на конец карантина – 24 апреля.

Также в Украине уже готово 61 заведение для обсервации украинцев, прибывающих из-за рубежа.Секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко отметил, что в эти объекты – гостиницы и санатории – уже направлены очки, костюмы и маски, которые защитят прибывших гостей.

В Украине врачи и эксперты говорят, что пик коронавируса придется на апрель, предположительно вторую его половину. Однако наша страна может избежать пика заболеваемости, если правила карантина будут на 100% соблюдаться. Читайте об этом подробнее в материале "Когда закончится эпидемия коронавируса: ждем лета, вакцину или все переболеем".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама