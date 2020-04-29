Правительство выдаст физлицам-предпринимателям денежную помощь на детей

На выплаты детям направят средства из Фонда по борьбе с пандемией коронавируса

Правительство направило 1,6 млрд гривен на выплату пособия на детей физлицам-предпринимателям (ФЛП – русс., ФОП – укр.). Деньги Кабмин выделил из фонда борьбы с COVID-19, а получить их смогут те бизнесмены, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группы плательщиков единого налога. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная во время брифинга в среду.

"На заседании правительства по инициативе Минсоцполитики было выделено из Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 средства в сумме 1,6 млрд грн. То есть фактически финансовый ресурс уже выделен, только осталось согласовать это решение с бюджетным комитетом Верховной Рады и я надеюсь, что в ближайшее время эта программа полностью заработает", – отметила Лазебная.

На прошлой неделе правительство приняло постановление "Некоторые вопросы социальной поддержки семей с детьми", которым предусмотрено предоставление финансовой помощи на детей ФЛП.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что физлицам-предпринимателям будут выплачивать социальную помощь на содержание детей. Денежную помощь будут давать в течение карантина и еще 30 дней после его завершения.

Украинский парламент принял повышение годовых лимитов оборота для физлиц-предпринимателей, что важно для сохранения сниженных налоговых ставок.

А правительство разработало программу льготных кредитов для бизнеса – "Новые деньги".

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