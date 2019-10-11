Продажу земли иностранцам разрешат, но не сразу: Гончарук раскрыл детали

/ Фото: Кабинет министров Украины

Обновленный законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения предусматривает запрет на продажу участков компаниям, бенифециаром которых являются иностранцы, до 2024 года. Об этом 11 октября написал премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

"На последнем совещании у президента вместе с ключевыми аграрными ассоциациями и фермерами выслушали все замечания и предложения… Сегодня представлена доработанная модель – парламентский комитет по аграрной политике на основе правительственного законопроекта создал интегрированный проект закона", – отметил он.

Гончарук добавил, что запрет не касается иностранных граждан, которые уже более трех лет работают на украинской земле и платят налоги в госбюджет.

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Как писали новости "Сегодня", в сентябре Кабмин внес в Верховную Раду законопроект, который предусматривает, что сельхозземлю сможет купить любой гражданин Украины или юрлицо, зарегистрированное в Украине, территориальные общины и само государство. Таким образом, предполагается, что иностранцы смогут покупать землю, зарегистрировав предприятие в Украине. В документе предлагается разрешить продажу земли с 1 октября 2020 года.

10 октября в ходе пресс-марафона президент Владимир Зеленский раскритиковал законопроект, после чего группа депутатов из фракции "Слуга народа" зарегистрировала в парламенте обновленный документ с запретом для иностранцев покупать участки до 2024 года.

Напомним, что мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения был введен в 2001 году, а с 2002-го запрет начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор его ежегодно продлевают. Последний раз закон о продлении моратория подписал пятый президент Украины Петр Порошенков феврале-2019.

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