Продолжают психологическое давление: Рожкова рассказала о новых нападках на НБУ

Заказчики протестов используют людей, которые иногда призывают к тому, что даже не в компетенции НБУ

/ Фото: пресс-центр НБУ

Первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что на отдельных сотрудников Нацбанка и их семьи оказывают психологическое давление. Об этом она написала в Facebook.

"Вчера митингующие стояли возле моего дома целый день. Выкрикивали различные оскорбительные вещи. Кричали, чтобы я к ним вышла. Не одна. С дочерью. Интересно, что они хотели от восьмилетнего ребенка? Вечером пошли, оставив за собой кучу грязи. Сегодня утром пришли снова. Некоторые на такси ... Снесли ворота, которые закрывали улицу. Что будет дальше?", - написала она.

По словам Рожковой идет целенаправленное психологическое давление на отдельных работников Нацбанка и их семьи.

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"Уважая право на волеизъявление, хочется все-таки понять, есть ли в нашей правовой и демократической стране кто-то, кто будет защищать не словами, а действиями конституционные права граждан на неприкосновенность жилища, семьи, детей? Плакаты, громкоговорители, акустические системы – все идет в ход, чтобы произвести психологическое давление на наши семьи", - написала она.

Но, главное, по словам Рожковой, то, что "эти протесты имеют целью создать иллюзию народного волеизъявления".

"И это хуже, ведь заказчики протестов используют людей, которые иногда призывают к тому, что даже не в компетенции НБУ и искажают реальность, пытаясь противопоставлять украинский народ и Национальный банк", - отметила она.

Ранее Екатерина Рожкова заявила, что "к давлению на коллектив НБУ прибавилось личное преследование отдельных должностных лиц и их семей".

"Сначала они шли в суды, чтобы запретить нам работать. Не получилось. Затем они через подконтрольное медиа продолжали создавать нам образ "коррупционного гнезда", которое надо разогнать. После этого начались заказные митинги у нашей работы. Три недели держимся и слушаем оскорбления в наш адрес. А теперь они пришли к нам домой. То есть террор продолжается. К давлению на коллектив НБУ прибавилось личное преследования отдельных должностных лиц НБУ и их семей", – заявила она.

Напомним, в НБУ напомнили о том, какими могут быть причины увольнения председателя Нацбанка. Сейчас эту должность занимает Яков Смолий. Он возглавил регулятор 15 марта 2018 года.

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