Проект "Инвест-няни" позволит инвесторам подписывать соглашения с Кабмином

Тимофей Милованов. Архивное фото: yes-ukraine.org

Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал, что проект "Инвестиционная няня" позволит инвесторам заключать сделки с Кабмином, который представляет государство и сможет отвечать в международных судах, если нарушит условия договора.

"Правительство будет иметь право заключать прямой договор с инвестором от имени государства об определенных условиях. Эти условия могут быть очень разные: гарантии, например пропускной способности через порты, или налоговые льготы", – рассказал Милованов в эфире одного из телеканалов 27 января.

По словам министра, такое предложение распространяется и на тех инвесторов, которые до этого вкладывали средства в украинскую экономику. Для исчисления объемов предыдущих вливаний будут использовать определенные формулы и коэффициенты.

"Инвестиционная няня – это о праве подписать соглашение. Сегодня закон не позволяет делать Кабмину отдельное соглашение ", – добавил Милованов. Он сравнил такие соглашения с теми, что правительство подписывает с Международным валютным фондом.

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Важным пунктом для сотрудничества с крупными инвесторами есть возможность для них обращаться к международным арбитражам для разрешения споров. По мнению министра, это поможет избежать проблемы недоверия к украинскому правосудию.

Министр также добавил, что в течении нескольких недель законопроект об "Инвестиционных нянях" будет вынесен на рассмотрение Кабинета Министров, а потом – направлен в Верховную Раду.

"Написание законопроекта займет несколько недель, поскольку нам нужно проработать все моменты", – добавил Милованов.

Кроме того, он уточнил, что освобождение от налога на прибыль будет касаться только победителей конкурсов по приватизации госактивов.

"Те, кто приватизируют предприятия на сумму 10 миллионов или более, получат налоговую льготу на налог на прибыль на пять лет", – заявил Милованов.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что проект "Инвестиционной няни" будет опираться на инвестиционных менеджеров правительственной организации UkraineInvest.

Также сайт "Сегодня" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский призвал инвесторов всего мира вкладывать деньги в Украину. Украина должна стать инвестиционной Меккой Восточной и Центральной Европы. И те, кто не вложит деньги в нашу страну, рискует об этом пожалеть. Об этом он сказал, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Тему "инвестиционной няни", помимо президента и премьер-министра, поддержал и министр инфраструктуры Владислав Криклий, который заявил, что его министерство предлагает широкое инвестиционное меню для инвесторов в различных подотраслях и он лично готов стать персональным менеджером крупных инвесторов. Два дня спустя стало известно о том, что победителем конкурса по передаче в концессию морского порта "Ольвия" в Николаеве стала компания QTerminals из Катара, которая планирует инвестировать в течение 5 лет 3,4 млрд гривен.

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