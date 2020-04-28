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Программу кредитования "5-7-9%" дополнят: кто от этого выиграет

28 апреля, 17:22

Виктория Подолянец

Правительство расширит возможности кредитной госпрограммы в ответ на запросы бизнеса

Госпрограмму кредитования малого и среднего бизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%" дополнят: правительство планирует добавить еще два компонента. Об этом сообщил руководитель Офиса развития малого и среднего бизнеса при Минэкономики Андрей Слабинский.

"В эти дни ведется работа над новыми дополнениями, чтобы кредитный ресурс для предпринимателей, которым он нужен, был доступен", – сказал он.

В частности, по словам Слабинского, планируется расширить программу двумя новыми компонентами:

  • кредитование оборотного капитала до 3 млн грн, под 3% годовых, сроком до 2 лет;
  • кредиты на рефинансирование до 3 млн грн, под 0% годовых до 31 марта 2021 года и сроком до 5 лет.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, как будет работать обновленная правительственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%". Воспользоваться госпрограммой доступных кредитов смогут предприниматели, максимальный уровень годового дохода которых не превышает 100 млн гривен (было 50 млн гривен). Кроме того, увеличивается максимальная сумма кредита с 1,5 млн гривен до 3 млн гривен. Также Кабмин расширил перечень целей, на которые предприниматели могут брать кредит в рамках госпрограммы.

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Невзирая на попытки поддержать малый и средний бизнес во время карантина, количество регистраций физических лиц-предпринимателей снизилось в три раза.

Напомним, 18 марта в Украине вступил в силу закон, которым вводятся налоговые послабления для бизнеса на время карантина. Согласно этому закону, физлица-предприниматели освобождаются от уплаты единого социального взноса за март и апрель 2020 года.

О том, как в карантин продержаться бизнесу, чтобы не пришлось полностью закрываться, советуют эксперты:

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банки правительство рефинансирование кредиты Минэкономики

Источник: УНИАН

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