Прогресс в вопросе с МВФ: в Нацбанке настроены оптимистично

Сегодня, 20:19

НБУ отмечает, что Украина продвинулась вперед к очередному пересмотру программы с Фондом

Фото: AFP
Фото: AFP

В Национальном банке Украины (НБУ) отметили, что усилился оптимизм в отношении привлечения в 2018 году 2 млрд долларов в рамках программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

"Безусловно, мы оптимистически смотрим на переговорный процесс, тем более что последняя техническая миссия, побывавшая в Киеве две недели назад, подчеркнула положительные подвижки. Кроме того, сегодня мы видим, что Рада приняла в первом чтении закон об Антикоррупционном суде, что было одним из требований очередного транша. Поэтому у нас не то чтобы надежда, а оптимистические расчеты на получение средств в этом году сохраняются", – рассказал временно исполняющий обязанности главы правления НБУ Яков Смолий.

При этом он подчеркнул, что сотрудничество с МВФ является предварительным условием проведения реформ, определенных в меморандуме, а также условием продолжения сотрудничества с остальными финансовыми учреждениями, такими как Европейская комиссия, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития.

Кроме того, Смолий отметил сохранение высокой уязвимости экономики Украины из-за промедления с привлечением очередного кредитного транша по программе сотрудничества с МВФ, даже с учетом обнародованного днем ранее решения Стокгольмского арбитража в пользу НАК "Нафтогаз Украины".

"Конечно, победа "Нафтогаза" является положительным фактором для динамки международных резервов, но сама по себе не устраняет актуальности сотрудничества с МВФ и настойчивости в реформах", – рассказал Смолий.

Как сообщалось, во время визита в Киев эксперты Международного валютного фонда (МВФ) встретились с председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием и обсудили законодательное обеспечение реформ в экономике Украины – в частности, старт приватизации государственных предприятий и борьбу с коррупцией.

Что касается энергореформы, то глава Минфина Александр Данилюк и ранее отмечал, что этот вопрос находится в работе. Новый механизм формирования цен на газ Украина разрабатывает с помощью не только МВФ, но и Всемирного банка.
нбу, рада, мвф, транш, смолий

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Источник:

Интерфакс-Украина

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